Brexit : MoneyGram va transférer son siège européen de Londres à Bruxelles 

La société de transfert de fonds MoneyGram va déménager son siège européen de Londres à Bruxelles. En raison du Brexit, la société américaine avait lancé des discussions avec la Banque Nationale de Belgique (BNB) au printemps dernier. L’autorisation a été récemment accordée.

« Les discussions ont conduit MoneyGram à demander une autorisation auprès de la BNB pour son siège central européen. Cette autorisation a été octroyée après que MoneyGram ait satisfait à une série de critères et exigences de la BNB. L’entreprise sera placée sous la surveillance de la BNB », explique le porte-parole Geert Sciot. Avec ce déménagement vers Bruxelles, MoneyGram s’assure l’accès au marché unique européen alors que les Britanniques ont choisi de quitter l’UE. Le déménagement devrait être effectif pour l’été, explique la BNB. Plusieurs autres institutions ont quitté Londres pour Bruxelles comme la Lloyd’s of London, l’assureur australien QBE et l’assureur japonais MS Amlin.