Britannique rocker Ken Hensley présentera une anthologie de son oeuvre concerts à Moscou

MOSCOU, le 12 avril. /Corr. TASS George Перов/. L’ancien leader du groupe Uriah Heep Ken Hensley donnera jeudi le premier de deux concerts dans la capitale de la russie, qui se tiendra sur le site de « la nouvelle Hall ». Ce discours est considéré comme secondaire, car, selon les assurances les organisateurs, les billets pour le spectacle, s’il s’agit d’13 avril, vendue.

Comme dit dans une interview avec le journaliste TASS musicien britannique, cette fois, il n’envisage pas de montrer de nouvelles choses et se concentrer sur son propre répertoire, accompagner le sera longtemps produisant avec lui une équipe internationale Live Fire. « La durée de moscou, le spectacle sera d’environ 105 minutes, et ils sont le reflet de la base – bien sûr, l’ensemble des étapes de ma carrière de compositeur dans un grand, puissant et fier de rock-n-rolle! » – a déclaré Ken. Il a ajouté que le concert à saint-pétersbourg, la Grande salle de concert Oktyabrsky et le 15 avril à elle, se joindront à l’orchestre symphonique et de bonne tenue

Auparavant, au cours de leurs interventions Hensley a invité à plusieurs reprises sur la scène des personnes qui ont contribué à déposer un matériau bien connu, dans une interprétation. Maintenant il n’exclut pas cette possibilité. « Je n’avais pas encore au courant, mais on ne sait jamais, ceux qui apparaissent au dernier moment », a déclaré 72 ans, bascule.

S’agissant de la question sur la composition du Live Fire, il a déclaré qu’il comprend le guitariste Ken Ингверсен et le batteur Tom Arne Фоссхейм de la Norvège, qui est récemment rentré dans un groupe originaire italienne de Gênes, le bassiste, et en même temps le principal chanteur Roberto Тиранти.

Ken a assuré que sur la scène établiront fourni par la partie invitante « Hammond » – cher et rarement de nos jours электроорган, qui est considéré comme un symbole de la culture musicale des années 1970 h. « bien Sûr, c’est en fait mon bureau! » – il noté. En outre, a ajouté le Hensley, il a l’intention d’utiliser une version moderne de synthé en mode classique piano et de la guitare acoustique.

L’ancien et le nouveau

Mentionnant publié le 30 mars аудиосборнике meilleures choses « Rare & Timeless », l’interlocuteur a expliqué que la particularité de cet album est la présence de matière fraîche et écrasées versions amis auditeurs de chansons. Selon lui, entrant dans la compilation des originaux des chansons semblent tout aussi nouvelle.

En 2015, dans une interview TASS Ken a déclaré qu’il commencera à travailler sur le prochain studio de la tournée, la première depuis 2013, en 2016, mais elle n’est pas. En réponse à une demande de commenter la situation, le musicien a déclaré que « tout a été très occupé une masse d’autres affaires ». « Mais les chansons sont déjà сочинены, et nous avons un plan », a – t-il ajouté.

Selon Hensley, la nouvelle conception de la plaque, dont le nom est déjà approuvé, a créé un artiste russe Ilyas Айдаров. « Il a tout accompli pour moi une remarquable travail, et maintenant nous avons déjà terminé la couverture de mon prochain album « Monsters and Machines », a souligné le rocker.

Abordant la question créatives de plans, il a dit que la deuxième partie de son autobiographie, et est стихотворный collection, y compris ses œuvres depuis 1954. « Mais le plus intéressant réside dans le fait que je travaille sur sa première comédie musicale. Ne sais pas quand il verra la lumière, mais le processus de capture », a ajouté Ken.

Les étapes de la voie créatrice

Ken Hensley joué dans un groupe britannique de Uriah Heep de 1970 à 1980.

Avec un groupe de Hensley a enregistré 13 albums studio, de sa contribution à la créativité du fait que presque tout le matériel est composé soit de lui-même, soit en collaboration avec des collègues. Ensuite, Ken a laissé Uriah Heep et s’est occupé de solo de l’activité. Après avoir déménagé aux états-UNIS, il est quelques années est apparu avec un groupe de Blackfoot. Ensuite Hensley, впавший à ce moment-là, de dépendance, de plus de dix ans, se retire dans l’ombre. Cependant, à la fin des années 1990, il a pu se débarrasser de la dépendance à la cocaïne, de retour à l’activité activité créatrice, qui se poursuit jusqu’à présent.

Hensley pour la première fois, s’est rendu en Russie en 2002, et depuis lors, ses interventions se déroulent sur une base régulière.