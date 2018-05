Bruno Le Maire sur BFMTV le 6 mai. –

Le ministre de l’Economie appelle à « ne pas oublier la force de ces Français qui ne défilent pas, qui ne s’expriment pas mais qui nous soutiennent ».

Les organisateurs de la « fête à Macron » se félicitent du « succès » de la manifestation, organisée samedi à Paris et en province. Un défilé qui aurait rassemblé « plus de 100 000 personnes » selon le comité organisateur, 40 000 selon la police et 38 900 selon le comptage du cabinet Occurence pour un collectif de médias, dont BFMTV.

Pas de quoi crier au succès, pour Bruno Le Maire. « Bien sûr, on entend les colères », affirme le ministre de l’Economie sur BFMTV, « mais il ne faut pas surestimer la mobilisation d’hier. 40 000 personnes, cela représente en gros les militants et les sympathisants de Jean-Luc Mélenchon. On nous parle de démonstration de force: mais une démonstration de quoi? Et une force de quoi? », s’interroge-t-il.

Et de poursuivre: « la vraie force, c’est celle de ces Français qui soutiennent la transformation économique du pays, qui travaillent, qui veulent que les choses changent et que le travail paie. N’oublions pas la force de ces Français qui ne défilent pas, qui ne s’expriment pas mais qui nous soutiennent. »