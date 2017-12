Brussels Airport franchit la barre record des 24 millions de passagers

Vendredi matin, l’aé­roport de Bruxelles a accueilli son 24.00.0000e passager de l’année. Un nouveau record pour Brussels Airport qui devrait terminer 2017 avec un total de 24,5 millions de voyageurs, soit près de 3 millions de plus que l’année dernière, rapportent La Libre Belgique et La Dernière Heure vendredi.

« La vraie année de référence pour cette comparaison est 2015, vu l’impact des attentats de mars 2016 », relativise Arnaud Feist, le patron de l’aéroport. « On a attiré un million de passagers supplé­mentaires par rapport à 2015. C’est un beau record qui démontre le rebond de nos activités après les dramatiques attentats. »

Il reconnait toutefois que l’infrastructure atteint ses limites en heures de pointe. « D’ici 2020, on doit d’ailleurs trouver une solution pour augmenter la capacité durant ces heures fatidiques. L’idée, c’est de passer de 74 à 84 mouvements (décollages et atterrissages) par heure. A partir de 2025, il faudra des mesures plus structurelles, comme celles d’allonger la piste ou le taxiway. Notre objectif est de garder une croissance du nombre de passagers de 3 à 4% par an’, explique M. Feist.