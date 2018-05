Encore du changement pour le permis de conduire à Bruxelles. Dès le 1er novembre, tous les candidats à l’obtention du « pratique » devront suivre une formation aux premiers secours. Objectif : faire en sorte que les nouveaux automobilistes soient capables de prendre en charge une victime d’un accident de la route avant l’arrivée d’une ambulance. C’est la Croix Rouge qui dispensera ces formations.

Des gestes qui sauvent

Comment réagir lorsqu’un cycliste a été percuté par une voiture ? Qu’un automobiliste est inconscient après un accident ? C’est à toutes ces questions que la formation « premiers secours » va tenter de répondre. « On va apprendre aux jeunes automobilistes toute une série de gestes simples mais qui peuvent empêcher d’avoir des séquelles graves ou qui peuvent sauver des vies » explique Gaëlle Leloux, référente contenu premiers secours à la Croix Rouge. « Il y a évidemment la réanimation, les gestes pour maintenir dégagées les voies respiratoires d’une victime inconsciente mais qui respire. Comment s’occuper des plaies ou d’une brûlure, des traumatismes, que ce soit au niveau des membres ou du crâne. Voilà tout ce qui sera passé en revue au cours de cette formation ».

Formation gratuite

Une formation qui se déroulera en deux temps. Avec une première partie théorique qui se fera en ligne en une heure trente. Et puis la formation pratique de trois heures qu’il faudra suivre dans l’un des centres de la Croix Rouge. Près de 20 mille formations seront dispensées chaque année. Et ce, sans le moindre coût supplémentaire pour les candidats. « Ça a bien sûr un coût, mais il ne sera pas répercuté sur le futur conducteur » précise Bianca Debaets, secrétaire d’État bruxelloise en charge de la sécurité routière. « Ce sont les autorités publiques, via le fond pour la sécurité routière, qui financeront cette formation. Mais au fond, je n’aime pas parler de coût mais plutôt d’investissement pour plus de sécurité routière sur nos voiries bruxelloises ».

Il n’y aura pas d’évaluation concernant cette formation « premiers secours ». Mais l’attestation de présence est obligatoire pour passer l’examen pratique.