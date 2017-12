Bruxelles: découvrez le marché de Noël… des start-up

La course aux cadeaux de Noël bat son plein.

Il y a ceux qui trouvent leur bonheur en magasin, d’autres sur la toile, d’autres encore dans les marchés de Noël. Mais pourquoi pas choisir une autre option: celle des marchés en entreprise ? Le concept rassemble de plus en plus d’adeptes et peut se révéler une véritable aubaine, tant pour ceux qui recherchent des cadeaux que pour ceux qui les proposent.

A Bruxelles, Silversquare, pionnier du coworking, propose par exemple un marché de Noël exclusif, le marché des start-up. Dans un immeuble de quelques 3000 mètres carrés, des artisans, de jeunes entrepreneurs louent habituellement des locaux à la demande.

Ils y développent leurs propres produits, des écharpes aux bijoux, des bougies au chocolat. Leur lieu de travail devient donc espace de rencontre et de partage. L’expérience se prolonge à Noël dans les locaux de la réception transformés pour l’occasion en marché.

Le public suit

Invité via les réseaux sociaux, le public semble raffoler du concept et de l’endroit. Car dans cette vitrine géante de start-up, on trouve de tout, les créateurs se dépensent sans compter pour parler de leur démarche et faire connaître leurs produits en toute sérénité et à l’abri de l’hiver.

Pour les clients, pas besoin de courir pour dénicher quelques petits cadeaux, tout est concentré au même endroit et dans cette ambiance bon enfant, le vin chaud offert pour tous disperse ses effluves de saison.

Pour les exposants, c’est tout bonus également sur le plan humain, mais aussi financier. Impossible en effet pour la plupart de ces jeunes entrepreneurs de s’offrir le luxe d’un chalet de Noël classique. Sur la Grand-Place de Bruxelles, ils se négocient entre 700 et 7000 euros pour cinq semaines d’exploitation, sans compter les heures de travail. Le calcul est vite fait!