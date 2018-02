Bruxelles : des étudiants en architecture testent des logements pour sans-abris

Home for less, c’est le nom du projet de relogement pour sans-abris mis en place par l’ASBL l’Ilôt en partenariat avec la Faculté d’architecture de la Cambre (ULB).

« Le lit. C’est ça le plus important. » Michel De Wulf est un ancien SDF sorti du sans-abrisme. Il vient visiter les modules en OSB installés au 4e étage des bâtiments de l’Armée du Salut près de Sainte-Catherine. Ces quatre petites maisons ont été imaginées l’an dernier par les étudiants en architecture de la Cambre et sont destinées à reloger les sans-abris. Très vite, Michel est submergé par l’émotion. « C’est un travail merveilleux qui doit prendre énormément de temps. Si ça peut aider des SDF comme moi je l’ai été à sortir de la rue… Moi, on m’aurait proposé cela, je serais tombé en larmes. »

Si ces logements sont destinés aux SDF, ce sont pourtant les étudiants en architecture qui ont passé la nuit vendredi à samedi. Le but : les tester afin de les améliorer.

« On regarde un peu comment ça se passe au niveau de l’appropriation de l’espace et au niveau confort en général, explique Jean-Christophe Laming, étudiant. On va regarder ce qu’on peut améliorer. Dans un second temps, on va démonter les modules pour voir s’ils sont facilement démontables »

Car c’est bien le but de cette phase de test : mettre au point ces modules afin de les reproduire dès l’année prochaine. « L’idée est de faire du logement en kit qu’on monte et démonte et qu’on installe dans des bâtiments inoccupés, explique Ariane Dierickx, directrice générale de l’Ilôt, l’asbl à l’origine du projet. Il y a de plus en plus de sans-abris à Bruxelles et de moins en moins de portes de sortie au sans-abrisme. Les logements sociaux ont tous des listes d’attentes interminables. On est aujourd’hui à plus de 45 000 ménages en attente. On n’arrive pas à trouver des logements dans des conditions un minimum correctes, c’est-à-dire des loyers pas trop élevés. Et à côté de cela, il y a énormément de bâtiments vides, des dizaines de milliers de mètres carrés inoccupés. »

Reste à trouver les partenariats pour reproduire ces maisonnettes et les propriétaires prêts à mettre à disposition leur bâtiments vides.