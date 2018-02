Bruxelles: fini les listes interminables de suppléants sur les écrans de vote pour les régionales de 2019

Du changement, sans doute, lors des prochaines élections régionales, en 2019 : il n’y aura probablement plus de listes de candidats suppléants sur les écrans de vote. Un consensus se dégage pour adopter, au niveau de la Région, le système en vigueur dans les communes.

Les listes de candidats interminables avec 72 effectifs et 16 suppléants, ce sera terminé en 2019. Cela fera 200 candidats en moins dès que le Parlement bruxellois aura adopté la réforme actuellement en discussion. Hormis le CD&V, pas demandeur, tous les partis sont d’accord pour supprimer la liste des suppléants.

« Les suppléants seraient donc constitués dans le futur des premiers candidats non-élus de la liste, explique Emmanuel De Bock, DéFI. Il n’y aurait plus qu’une seule liste de candidats effectifs. Le nombre de candidats effectifs et le nombre de sièges à pourvoir. Cette modification augmentera considérablement la légitimité démocratique. »

MR et cdH voudraient aussi faire un sort à l’effet dévolutif de la case de tête. C’est un mécanisme qui favorise l’élection des candidats les mieux placés sur la liste, grâce aux voix puisées dans le pot commun de la case de tête. « Ce serait beaucoup plus démocratique en effet que les citoyens puissent choisir leurs représentants, commente Alain Destexhe, député MR. Et la particratie en serait diminuée d’autant par cette possibilité d’élargir la démocratie directe. »

Finalement, le MR se ralliera à la seule disparition de la liste des suppléants. L’effet dévolutif survivra à la réforme actuelle. Peut-être plus pour très longtemps.