Bruxelles: l’ASBL Youplaboum s’occupe de vos enfants le soir du réveillon

Comment fêter le passage à la nouvelle année avec de jeunes enfants? Appeler une babysitter ou se rabattre sur une soirée au calme? La maison d’enfants uccloise Youplaboum propose une alternative: s’occuper de vos enfants et leur organiser une soirée Nouvel An spécialement pour eux.

Feu d’artifice et lâcher de lanternes

Ce dimanche 31 décembre, les parents pourront venir déposer leurs enfants dès 18h dans la grande maison qu’occupe Youplaboum, et les rechercher le lendemain matin. De quoi « permettre aux parents de profiter de leur soirée et de leur matinée », explique la directrice Mélusine Fuks. Mais, insiste-t-elle, « il n’est pas question de parler de parcage d’enfants. Une soirée festive est organisée pour eux, pour qu’ils puissent faire comme les grands et avoir leur propre réveillon avec les copains ».

Quatre animateurs seront mobilisés pour s’occuper d’une vingtaine d’enfants, âgés de de 18 mois à 12 ans. Au programme: cuisine, lâcher de lanternes, feu d’artifice, parcours dans la maison, soirée dansante et dessin animé. « Les plus grands ne sont pas obligés d’aller au lit », précise Mélusine Fuks.

Elle a son réveillon et on a le nôtre

Ce programme a quoi séduire Charlotte, maman de la petite Emma, trois ans et demi. « Elle a son réveillon et on a le nôtre », explique-t-elle. Au risque que l’enfant se sente abandonné? « Absolument pas! », réagit Charlotte, « au contraire, elle a hâte d’y aller. Elle a fréquenté cet endroit étant plus petite et on sait qu’elle sera entre de bonnes mains. De plus, deux copains à elle seront présents ».

Fabien et Virginie ont également opté pour cette solution, mais pour d’autres raisons. Ce couple tient en effet un stand au marché de Noël et devra passer le soir de la Saint-Sylvestre à s’en occuper. « Du coup, on a voulu offrir à notre fille Méline un vrai réveillon », explique Virginie. « Par rapport à un tête à tête avec une babysitter, c’est beaucoup plus festif. On sait qu’elle va s’amuser. »

Notons qu’il est encore possible d’inscrire ses enfants jusqu’à ce samedi 30 inclus. Comptez toutefois une centaine d’euros par enfant.