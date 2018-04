Bruxelles: les bâtiments de l’ancien stock américain Liquidoma classés

Les bâtiments abritant l’ancien stock américain rue des Bogards 34 à 40, dans le centre de Bruxelles, viennent d’être classés par la Région bruxelloise. Le magasin Liquidoma, véritable institution jusqu’à sa faillite en 2012, est donc aujourd’hui protégé.

Il faut dire que les murs à front de rue, qui l’ont accueilli pendant plus de 50 ans, présentent un important intérêt patrimonial. « Selon les sources historiques, les parties les plus anciennes de ces immeubles, situés aux abords de la très ancienne rue des Bogards, sont antérieures au dernier quart du 18e siècle. Ces bâtisses sont en effet reconnaissables sur le premier plan parcellaire de la ville levé en 1774 par Pierre Lefebvre d’Archambault: un volume implanté en long, parallèlement à la rue, et un second volume rectangulaire lui aussi, mais perpendiculaire à la voirie », explique la Région bruxelloise.

« Sur le cadastre d’Archambault (1774), les deux maisons mitoyennes sont attenantes à l’ancien couvent des Grands Carmes (démoli en 1797), installé sur le côté sud de la très ancienne rue des Grand-Carmes. Aucune source archivistique ne peut l’attester à ce jour mais il est possible que les bâtiments de la rue des Bogards aient été autrefois liés au couvent. »

Architecture Ancien Régime

Selon les experts régionaux des Monuments et Sites, les maisons ont conservé la plupart de leurs caractéristiques d’origine. « Elles constituent dès lors de remarquables témoignages de l’architecture traditionnelle bruxelloise de l’Ancien Régime ». Exemples avec le mariage de la brique et de la pierre, l’escalier rococo – unique exemplaire à Bruxelles -, la charpente en bois, les cheminées en marbre, etc. « Les bâtiments appartenant à ce patrimoine ancien étant devenus rares à Bruxelles, les derniers témoins méritent d’être conservés au maximum. »

Pour la Région, les bâtiments ont également une valeur archéologique « en tant que vestiges matériels de l’Ancien Régime ».

Le classement définitif des bâtiments historiques à front de rue, les plus remarquables, « permettra d’accompagner une rénovation dans le respect des dispositions patrimoniales et clarifiera la situation pour les acquéreurs potentiels ». Les bâtiments sont en vente depuis la faillite de Liquidoma et n’ont toujours pas trouvé acquéreurs.

A noter que les annexes n’ont pas été classées, ce qui doit faciliter un futur projet commercial.