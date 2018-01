Bruxelles: plus d’un millier de personnes ont dansé au « Bal des Fonctionnaires »

Plus de 1000 personnes ont rallié mardi l’Ancienne Belgique, à Bruxelles, pour la 49e édition du « Bal des Fonctionnaires », soit quelques centaines de plus que lors des dernières éditions. L’événement, mis sur pied par une association du personnel de la fonction publique flamande, est en fait ouvert à tous, rappelle l’organisateur Patrick Vanhopplinus.

La menace terroriste avait clairement pesé sur la fréquentation du bal, qui n’attirait plus qu’environ 800 personnes lors des deux dernières éditions. Auparavant, l’événement traditionnellement organisé le premier jour de travail après le Nouvel An rassemblait régulièrement plus de 1.200 fêtards.

Le public s’est par ailleurs diversifié depuis quelques années et attire désormais, outre une majorité de travailleurs de la fonction publique flamande, des fonctionnaires wallons, bruxellois, du fédéral, ainsi que des employés du secteur privé, se réjouit M. Vanhopplinus. Les francophones, dont la fête équivalente n’existe plus depuis plusieurs années, y sont de plus en plus nombreux.

La fête, qui a débuté à 13h00, s’achève à 22h00. Le prix d’entrée est de 5 euros.