Bruxelles: Recyclart restera dans les locaux mis à disposition par la Région le temps des travaux

Le centre culturel Recyclart basé jusqu’ici à la gare de Bruxelles-Chapelle a dû quitter ses locaux historiques pour cause de travaux sur place. C’était au mois de février. Mais ils vont pouvoir continuer leurs activités dans des bâtiment mis à disposition par la Région.

Il s’agit des numéros 13 et 15 de la rue de Manchester que la Région vient d’acquérir et qui ont l’avantage de permettre de rassembler l’ensemble des activités Horeca, formation et culturelles de Recyclart sur un même site.

L’ASBL pourra y rester trois ou quatre ans maximum, en attendant donc de pouvoir réintégrer ses locaux historiques.