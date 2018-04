Bruxelles, ses cyclistes et ses tronçons manquants

Ce n’est pas toujours facile de rouler à vélo à Bruxelles. Certains pouvoirs publics font des efforts pour créer des pistes cyclables, mais c’est encore insuffisant aux yeux de certains.

Et notamment à ceux de Maëlle De Brouwer, conseillère communale Ecolo à Uccle, qui plaide, avec son groupe, pour la création d’une piste cyclable sécurisée à l’avenue Winston Churchill, une artère régionale. « Quand on vient de l’avenue Albert, sur la commune de Forest, on a une piste cyclable, on est en sécurité. On arrive ensuite sur l’avenue Winston Churchill, et on n’a plus rien. C’est une rupture de l’itinéraire. On ne se sent pas en sécurité. Et puis, on peut continuer par le bois de la Cambre où l’on retrouve à nouveau une piste cyclable. Nous aimerions donc qu’il y ait des itinétaires logiques, cohérents, sécurisants, et continus pour les cyclistes. »

En somme, Ecolo souhaite en finir avec ce chaînon manquant.

Ce type de problème est visiblement récurrent à entendre Florine Cuignet, porte-parole du Gracq. « La Région bruxelloise n’est pas grande, mais on y trouve un pouvoir régional et 19 pouvoirs communaux. Et souvent en Région bruxelloise, un même itinéraire va traverser plusieurs communes. Si on veut assurer une bonne continuité des itinéraires cyclables, il va falloir composer avec plusieurs communes. Mais une commune n’est pas l’autre. Parfois, ça se passe bien. Parfois, ça se passe moins bien. Parfois même, on a des communes qui font marche arrière. Et c’est ce qui explique aussi pourquoi certains itinéraires souffrent de continuité. Je crois vraiment que la complexité institutionnelle à Bruxelles est le premier frein à la création d’aménagements cyclables de qualité. »

Même si l’avenue Winston Chruchill est une voirie régionale, le groupe Ecolo d’Uccle veut pousser la majorité à appuyer le dossier auprès des instances compétentes.

Bruxelles Mobilité planche déjà sur un projet d’aménagement pour l’avenue Churchill. Il faudra plus que probablement rogner sur les bandes de circulation. Mais l’aménagement ne sera pas réalisé en 2018.