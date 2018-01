Bruxelles : une asbl veut redorer le blason du chicon

Le Belge est le plus gros consommateur de chicons au monde. Il en mangerait huit kilos par an. Rien d’étonnant à cela quand on sait que ce légume est né à Bruxelles au 19ème siècle. Longtemps, les Bruxellois l’ont cultivé dans leur cave. Mais l’habitude s’est perdue au fil des décennies.

L’asbl Chicon en ville cherche aujourd’hui à relancer cette culture en milieu urbain. « Quand j’étais petit et que je rendais visite à mon grand-père qui habitait dans les Marolles, je me souviens très bien de ces bacs et de ces chicons chez lui. » explique Arnout Vandamme. L’objectif de l’initiateur de ce projet est donc de transmettre le plus possible un savoir-faire à la portée de tous.

Un peu de terre dans un seau ou une bouteille en plastique, un peu d’eau, aucune lumière, un lieu à moins de 20 degrés, et le tour est joué au bout de 4 semaines : « ce n’est vraiment pas très difficile et c’est hyper bon », résume Arnout Vandamme.

Cultiver ses chicons à la maison

Ses élèves d’un jour acquiescent avec entrain. « On a réussi à faire pousser ça chez nous. Dans une armoire, en dessous de l’évier, où on trouve de la place en fait « , s’enthousiasme Cristina. « On habite dans un appartement. On a déjà fait plusieurs tentatives sur la terrasse avec des herbes et ce genre de choses, mais ça n’a jamais été très concluant. Là par contre, c’est super concluant. » Et pour finir de convaincre son auditoire de la rentabilité de la culture de chicon, Arnout Vandamme dévoile un bac d’à peine un demi m² : « un tout petit bac, mais on en est à 80 ou 90 chicons hein! »

Que ce soient des ateliers de plantation ou de cuisine, l’asbl Chicon en ville propose une vingtaine de rendez vous sur la saison, qui s’étend d’octobre à mars.