Bruxelles: une partie du piétonnier du centre-ville ouvert

Les travaux d’une portion du piétonnier du centre-ville de Bruxelles, sur le boulevard Anspach, sont à présent terminés. Ce vendredi, le bourgmestre Philippe Close (PS) y a donc autorisé l’accès à la circulation piétonne. La portion concernée est comprise entre la rue de l’Ecuyer (De Brouckère) et la rue Grétry.

Le reste du piétonnier (entre De Brouckère et Ecuyer et entre Grétry et Fontainas) est toujours en chantier. Le réaménagement s’accélère afin que d’autres portions puissent être accessibles dans les prochaines semaines.

L’aménagement du piétonnier, décidé par la Ville de Bruxelles, est financé en partie par Beliris, l’accord de coopération entre l’Etat fédéral et la Région bruxelloise.









Le boulevard Anspach, avant. – © GOOGLE









Le boulevard Anspach, avant. – © GOOGLE