Le « budget citoyen » (« burgerbudget ») est un concept qui a été mis en œuvre à Gand et qui a suscité pas mal d’intérêt dans la population. Plus de 15 000 Gantois se sont déplacés l’automne dernier pour choisir leurs trois projets préférés. Sur une centaine, 17 ont été sélectionnés, avec une enveloppe globale d’1,35 million euros. Un exemple : Het Bakhuis. Il s’agit en fait d’un four à bois situé en lisière d’un parc et l’idée est de transformer cet espace en lieu de rencontre pour les voisins, qui pourraient venir y cuire par exemple une tarte, une pizza ou encore un pain.

Le concept de budget citoyen, qu’on appelle aussi budget participatif, est en train de se développer un peu partout en Belgique. Il y a des projets à Bruxelles, Verviers, Charleroi, La Louvière ou Wavre. Mais toutes les démarches ne se valent pas en termes de participation démocratique.

Fanny Thirifays, chargée de projet à l’ASBL Periferia, renvoie aux origines du budget participatif: « La manière dont on conçoit les budgets participatifs est la manière dont ils sont apparus en Amérique latine, et notamment à Porto Alegre à la fin des années 80. Donc, on utilise toujours la définition du maire de Porto de l’époque, qui dit que le budget participatif est un processus de démocratie directe, volontaire et universel, par lequel la population discute et définit le budget et les politiques publiques ».

« On est sur la bonne voie »

Cette définition permet de voir que les budgets citoyens chez nous s’éloignent encore souvent de la définition initiale. Mais, pour Fanny Thirifays, ces budgets citoyens n’en restent pas moins un pas dans la bonne direction : « On est sur la bonne voie et c’est probablement une étape qui, pour nous, était nécessaire, puisqu’on a aussi un exercice des finances publiques, des budgets publics, qui n’est pas du tout habituel de la part des citoyens. Il y a donc un apprentissage qu’il faut faire, à la fois pour comprendre comment ça fonctionne un budget, à la fois pour comprendre comment on analyse les priorités sur un territoire et puis comment on prend une décision collective quand les demandes sont plus fortes que les moyens disponibles. Donc, les expériences qui existent aujourd’hui sur le terrain sont des premiers pas qui permettent de travailler ces trois dimensions-là ».

Pour aller plus loin, Fanny Thirifays plaide pour que ces budgets participatifs ne soient pas limités aux thématiques reconnues comme citoyennes, par exemple l’environnement, la cohésion sociale ou la propreté, mais soient élargis à l’ensemble des thématiques locales, comme la gestion publique ou encore les équipements collectifs. Elle insiste aussi sur la nécessité d’impliquer les citoyens dans l’ensemble des choix budgétaires, et pas seulement dans quelques budgets prédéfinis par les autorités, ce qui permettrait aux citoyens de comprendre par exemple que le rôle des mandataires publics est tout sauf simple.