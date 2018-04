Gianluigi Buffon

© EPA-EFE/JUANJO MARTIN

TASS, le 12 avril. Club de football italien de la Juventus en demi-match des quarts de finale de la Ligue des champions avec l’espagnol de Real madrid méritait au moins de jouer dans le temps additionnel. Cette opinion a été exprimée par le gardien de but et capitaine de la Juventus, Gianluigi Buffon, dont les paroles conduit le service de presse de l’Union des associations européennes de football.

Mercredi, la Juventus away a battu le Real, avec un score de 3:1, mais n’a pas pu sortir à la prochaine étape du tournoi, perdu la première réunion – 0:3. L’attaquant du Real madrid Cristiano Ronaldo a marqué un penalty, qui a été nommé à additionnel à la deuxième тайму. Après cela, Buffon a été expulsé pour contestation de l’arbitre.

« Nous ont tout donné sur le terrain, le Real madrid est une grande équipe, j’espère qu’elle ira jusqu’au bout en Ligue des champions, mais aujourd’hui, nous méritions au moins le temps supplémentaire, a déclaré de 40 ans, le gardien de but. – Mais la vie continue, je suis heureux et fier de ce que nous avons fait l’impossible, il est dommage que tout est fini. Avant le début du match, nous savions que nous avons très peu de chance de passer, mais on ne sait jamais ce qui va arriver, surtout avec de tels joueurs avec un caractère étonnant, qui sont capables de tout ».

Le rival du Real madrid en demi-finales de la Ligue des champions sera déterminé à la suite du tirage au sort qui aura lieu le 13 avril à Nyon.