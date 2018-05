VLADIKAVKAZ, le 18 mai. /TASS/. Viatcheslav Butusov a prononcé à Vladikavkaz avec le jubilé du programme « Gudbaj, de l’Amérique », consacrée à la 35-ème anniversaire de la распавшегося en 1997, une équipe « le Nautilus Помпилиус », auquel il a été.

Le concert de la chanson sonnait la « Bête », que les musiciens ont consacré perdu dans les montagnes du Nord de la Russie Sergueï Бодрову et les créateurs du film « Frère ». « Nous ne pouvons pas prendre la parole en Ossétie du Nord, et de ne pas se souvenir de Sergei Bodrov, Alexis Balabanovo et d’autres », a déclaré Butusov.

La prestation s’est déroulée dans la salle de concert du Nord-Ossète d’accueil. Sur la scène Butusov prononcé avec le batteur Denis Маринкин, le bassiste Ruslan Гаджиевым et guitariste de Gloire Суори.

Ils ont présenté les meilleures chansons du groupe de rock « Nautilus Помпилиус » dans de nouveaux arrangements, parmi eux, les « Ailes », « Docteur de ton corps », « les Enchaînés », « Je veux être avec toi », « Marche sur l’eau ». Toutes les chansons accompagné inhabituelle de la vidéo, et encore, les musiciens ont interprété la chanson « le Prince du silence ».

Le groupe « Nautilus Помпилиус » se sépare en 1997. En l’honneur du 35e anniversaire du groupe en novembre 2017, a été publié l’album avec lequel Butusov fait des tournées à travers le pays. Le vendredi, les musiciens se produiront dans la ville de Essentuki, les concerts auront lieu à Oulan-Oude et Yalta.