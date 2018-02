Butusov), la caisse et retiré dans la suite du film « le Lieu de rencontre on ne peut pas changer »

Viatcheslav Butusov

SAINT-PÉTERSBOURG, le 26 février. /TASS/. Musicien de rock Viatcheslav Butusov et membre du groupe « Аукцыон » Oleg), la caisse retiré de la dans le film basé sur le roman de l’Arcadia et de Georges Вайнеров « l’Ère de la miséricorde », le réalisateur qui se produiront partie de l’association créative « Mitka » l’artiste Dmitry Shahin.

L’auteur du projet cinématographique « Митьковская la rencontre de l’ère de secours », a déclaré lundi à saint-pétersbourg le centre de presse TASS.

« Nous avons dans le film, je devais agir et [La] Butusov, et Oleg), la caisse, » dit – Shahin.

Il est prévu que la bande sera la suite du livre des frères Вайнеров 1975 et tourné sur sa base пятисерийного film Stanislas Говорухина « un Lieu de rencontre on ne peut pas changer » (1979). L’action principale aura lieu dans l’après-guerre Leningrad, où, après une querelle avec Gleb Жегловым déplace à un employé de la police judiciaire Vladimir Construction avec sa famille. En ce moment dans la ville, il est criminel de la banda « chat Noir », поимкой et la révélation de qui s’occupent ленинградские forces de l’ordre.

Les auteurs notent que dans la peinture s’unissent les personnages du livre, de véritables faits historiques et les intentions du réalisateur Шагина et scénariste André Kuzmina. Le tournage du film débutera en mars et se dérouleront principalement sur le territoire de Saint-Pétersbourg. En faisant participer les acteurs de théâtre pétersbourg « de l’Humoriste-Confiance » Igor Сладкевич et Natalia Фиссон, ainsi que l’acteur et le réalisateur Alexandre Bachirov. Le rôle Sharapova accomplira artiste Alexandre Ильющенко.

Shahin a raconté que le film sera en noir et blanc, son chronométrage sera de 40 minutes à une heure. Tournage le processus devrait se poursuivre jusqu’à la fin de 2018. Comme l’a noté le directeur de l’oeuvre de Tatiana Кандалакова, une partie des fonds pour la création d’un film prévu pour attirer à l’aide de краудфандинга.

L’Association « Mitka »

L’association créatrice d’artistes « Mitka », baptisée en l’honneur de l’un de ses fondateurs, Dmitri Шагина, paru à saint-Pétersbourg au début des années 1980 et est progressivement devenu l’une des principales composantes de léningrad informel de l’art de la seconde moitié du XXE siècle.

La peinture « Митьков » se rapportent à « urbaine du folklore », qui se caractérise par une piscine et d’un simple regard sur la réalité qui l’entoure. Pour les années d’existence de l’unification s’est formé à la socio-esthétique mouvement avec sa philosophie, собравшее de nombreux adeptes parmi les artistes, les écrivains, les poètes et les musiciens.

Dans les années 1990, l’équipe créative a reçu une large reconnaissance du public, le travail de ses membres présentés dans de nombreuses expositions en Russie et à l’étranger – beaucoup d’entre eux sont entrés dans la réunion des musées principaux pays, y compris la galerie Tretiakov, à Moscou et au musée Russe à saint-Pétersbourg.