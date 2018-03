Bye bye Zalando: la législation belge est-elle réellement un repoussoir pour les entreprises étrangères?

L’affaire est désormais pliée: La Wallonie n’a pas été retenue par le géant allemand de l’e-commerce Zalando pour implanter son nouveau centre de logistique. Et ce sont les Pays-Bas qui remportent le contrat. Selon Dominique Michel, l’administrateur délégué de Comeos interviewé sur les ondes de la RTBF, c’est notre législation qui est la cause de ce choix. Vrai ou faux ?

– Le travailleur belge plus cher qu’aux Pays-Bas?

Selon la Fédération du commerce et des services, le coût du travail serait « 17 % supérieurs en Belgique par rapport aux Pays-Bas « .

Pour le vérifier, nous avons consulté les chiffres Eurostat, pour l’année 2017. Les salaires minima en Belgique figurent effectivement parmi les plus haut de l’Union européenne, avec 2000 euros pour le Luxembourg et un peu plus de 1500 euros pour la Belgique. Mais le salaire minimum aux Pays-Bas est pratiquement identique et même légèrement supérieur.

En revanche, si l’on s’en tient au coût horaire de la main d’œuvre (dépenses en personnel de l’employeur), le salaire moyen dans la zone euro est de 2016 euros. Ce salaire moyen approche les 2800 euros en Belgique, et 2600 aux Pays-Bas. Si l’on ajoute les charges sociales des employeurs, le coût horaire approche 4000 euros en Belgique contre près de 3500 euros pour les Pays-Bas. La différence serait alors plutôt d’une dizaine de pour cent en faveur des Pays-Bas. D’où viennent alors les 17% de salaires supplémentaires évoqué par Coméos. Selon le Porte-parole de la fédération, il s’agit des salaires « pratiqués dans le retail. »

-La réglementation sur le travail de nuit handicape-t-elle la Belgique?

Selon l’administrateur délégué de Comeos, le gouvernement fédéral doit faciliter le travail de nuit. Comme c’est le cas aux Pays-Bas.

Des différences existent effectivement entrent nos deux pays. Aux Pays-Bas le travail de nuit désigne la période horaire entre minuit et 6H00. Par ailleurs, le travail de nuit est encadré, avec un service nocturne de 10 heures maximum sans jamais dépasser les 7 jours de prestations nocturnes d’affilée.

En Belgique, la législation est plus complexe, et repose sur le principe d’interdiction générale du travail de nuit, assorti de dérogations. Mais depuis peu, la situation belge s’est quelque peu rééquilibrée par rapport à nos voisins du Nord.

Dans le cadre de la loi-programme du gouvernement fédéral, depuis le 1er janvier dernier, le travail de nuit lié au commerce électronique est facilité tant pour les services de logistique que pour le soutien associés au commerce électronique de marchandises. Dans la pratique, l’indemnité financière prend la forme d’un complément de salaire horaire pour les heures prestées la nuit entre 20 heures et 6 heures du matin. Mais depuis le 1er janvier, la période de travail de nuit désigne la tranche horaire de 24h00 à 5h00. Il faut, pour cela, conclure une convention collective de travail (CCT) classique où obtenir l’accord d’une seule délégation syndicale de l’entreprise (et plus de l’ensembles d’entre elles). Faute de délégation syndicale, il faut modifier le règlement de travail.

Le cite d’Acerta conclut que depuis le 1er janvier, « Toutes les entreprises, qu’elles aient ou non une délégation syndicale, disposent, jusqu’au 31 décembre 2019 du choix entre la procédure liée au règlement de travail et la procédure liée à une CCT. » Ce qui situe désormais la Belgique au même niveau (pratiquement), que nos voisins bataves.

Cet assouplissement des conditions de travail de nuit est la conséquence des pressions exercées par les entreprises de commerce électronique.

A titre indicatif, la prime de nuit entre 22h et 6h (+ 2 heures avant ou après) donne droit à un supplément de salaire horaire de 2,3635 €/ heure (au 1er juillet 2017) ;

-Manque d’adaptabilité du marché belge?

« Il y a un énorme effort à faire en matière d’adaptabilité. Et nous, nous avons des règles qui datent essentiellement des années 70. » Déclarait ce matin Dominique Michel, l’administrateur délégué de Comeos.

La notion d’adaptabilité est par définition subjective. Le porte-parole de Comeos argumente que la législation belge sur le travail de nuit remonte aux années 20 et que les entreprises ont du mal à s’adapter aux nouvelles techniques commerciales.

Comeos demande donc « Un cadre léger qui permette aux entreprises de faire des expériences avec des volontaires pendant quelques années avant de s’engager dans des procédures de négociation difficiles. »