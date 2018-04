Булыкин: les clubs de football russes ont passé digne d’une campagne de coupe d’europe la saison

Dmitri Булыкин (à gauche)

© Michael Метцель/TASS, archives

MOSCOU, 13 avril. /Corr. TASS Alexandre Бокулев/. Campagne de coupe d’europe de football de la saison s’est formé bien pour les clubs russes, particulièrement bien montré le CSKA de moscou. Une telle opinion TASS a exprimé l’ancien footballeur de l’équipe de Russie Dmitri Булыкин.

Le CSKA le dernier des clubs russes éliminé de la coupe d’europe, laissant la place à londres, « l’Arsenal » en 1/4 de finale de la Ligue de l’Europe. Dans les coupes européennes événements de la Russie ont également participé de moscou « Spartacus » et « Locomotive » de saint – pétersbourg « Zénith » et « Krasnodar ».

« La saison s’est avéré bon, une équipe de quatre [CSKA, « Zénith », « Locomotive » et « Spartacus »] a, disons, très bien. Chez le CSKA cela fonctionne mieux, mais, malheureusement, « l’Arsenal » a été bon, bien que, je le répète, le monde ont été de bonnes chances correctement les gars vont se. J’apprécie евросезон pour le CSKA très bien, pour le reste, il suffit de bien et je pense que l’année prochaine sera encore mieux, surtout en Ligue des champions », a déclaré Булыкин.

Après la défaite de « l’Arsenal » dans le premier match de 1/4 de finale (1:4), le CSKA pour la sortie à l’étape suivante a besoin d’une grande victoire à domicile. Au cours de la réunion l’équipe de l’armée ont gagné avec un score de 2:0, mais le club de londres a pu réduire un match à nul 2:2. « Le plus frappant dans un match de cette еврокубковой de la campagne, les appelleront probablement le dernier match CSKA avec « Arsenal ». Particulièrement frappant est le moment où le CSKA a gagné 2:0, et tout le monde a commencé à penser à une surprise, fou камбэке, mais, malheureusement, les gars n’a pas suffi ni la force, ni la concentration », a déclaré Булыкин.

À l’issue de la saison en cours, le CSKA est devenu le premier club russe de la saison 2014/15, qui est sorti en quarts de finale de l’euro, l’équipe de l’armée a commencé à spectacles en Europe à partir du troisième tour de qualification de la Ligue des champions, puis a pris la troisième place en phase de groupes de la principale compétition de clubs. Aussi dans la Ligue des champions a joué « Spartacus », qui, comme le CSKA moscou, a terminé troisième dans le groupe et a obtenu dans les éliminatoires du championnat d’Europe, où il a joué quatre équipes russes ». « Zénith » et « Spartacus » a volé en 1/16 de finale de la « Locomotive » a conclu la lutte au stade des 1/8 de finale, les « Krasnodar » dans cette saison, n’a pas pu se qualifier, même dans la phase de groupes de l’europa League. Seulement russes de l’équipe ont effectué 52 match – 27 victoires, 9 nuls et 16 défaites.

Dans le tableau des coefficients de l’Union des associations européennes de football (UEFA), sur la base de laquelle est déterminée par la représentation des pays en coupe d’europe, de la Russie à l’issue de la saison en cours a montré le meilleur résultat de son histoire (12,600 points) et la quatrième place parmi les pays de cette année, après l’Espagne, l’Angleterre et l’Italie. Ainsi, la Russie se réservait le total de la sixième place dans le tableau et le quota de six équipes (trois en Ligue des champions et trois dans le Championnat de l’Europe) sur la saison-2019/20.