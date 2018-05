Бушманов: la victoire du Real madrid en finale de la Ligue des champions avec Liverpool закономерна

TASS, le 27 mai. La victoire de l’espagnol, le Real en finale de la Ligue des champions contre les anglais de Liverpool a été méritée et légitime. Une telle opinion tait exprime l’entraîneur principal de la jeunesse, de l’équipe de Russie Evgueni Бушманов, dont les paroles conduit « Газета.Ru ».

Voir aussi







« Real madrid » pour la troisième fois consécutive, a remporté la Ligue des champions en raison d’erreurs de gardien de but de Liverpool



« Le real madrid samedi en finale au stade Olympique de Kiev avec un score de 3:1 a battu Liverpool. Dans la composition des vainqueurs au match aller en allemagne a été marquée par Gareth Bale, encore un but est marqué par Karim Benzema, les anglais se distingua Sadio Mane.

« La finale de la Ligue des champions s’est avéré intéressant, lumineux, et a justifié les attentes qui s’appliquent à un match de ce niveau. A et de la qualité de jeu, et les plus beaux buts, le même Bale a marqué un superbe balle, à mon avis, le jeu a été un succès. En ce qui concerne la victoire, le Real madrid », elle закономерна, madrid cette réunion a été la plus forte et ils ont juste gagné en finale », a déclaré Бушманов.

« Le real madrid est devenu la première équipe qui a réussi trois fois d’affilée, de gagner en finale de la Ligue des champions.