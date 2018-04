Cambridge Analytica: Ecolo-Groen demande à entendre Mark Zuckerberg ou son représentant

61.000 Belges comptent parmi les 87 millions d’utilisateurs Facebook dont les données ont été récupérées à leur insu par l’entreprise Cambridge Analytica. Ecolo-Groen estime donc qu’il faut faire la clarté sur l’utilisation de ces données et sur l’indemnisation que Facebook compte proposer aux personnes touchées.

Dans la foulée de l’audition du CEO de Facebook Mark Zuckerberg devant le Congrès américain et de sa prochaine venue au Parlement européen, le groupe Ecolo-Groen demande son audition, ou au moins celle de son représentant officiel en Belgique, en commission de l’intérieur de la Chambre.

Pour que ça ne se reproduise plus

Le groupe a indiqué dans un communiqué de presse que « Lorsque qu’une entreprise, telle Cambridge Analytica, détourne ces données pour influencer, à notre insu, notre vote et le résultat d’une élection, c’est le principe même de démocratie qui est en danger ».

A côté des explications de Facebook, les écologistes estiment qu’il est également impératif de mettre en place des règles strictes et transparentes afin que de telles dérives ne puissent plus se reproduire. Le député fédéral Ecolo Gilles Vanden Burre ajoute : « Les Belges ont le droit de savoir ce que deviennent leurs données, et d’être assurés qu’elles ne sont pas utilisées à leur insu. C’est la raison pour laquelle nous désirons entendre la direction de Facebook et ouvrir le débat à la Chambre ».

