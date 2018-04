Campbell: l’Angleterre attend brillante de jeu de l’équipe nationale à la coupe du monde 2018 même si mauvais résultat

Sol Campbell

VOLGOGRAD, le 8 avril. /TASS/. L’angleterre attend brillante de jeu de l’équipe nationale de football à la coupe du monde 2018, même si elle n’a pas fait un bon résultat. Une telle opinion TASS a exprimé l’ancien défenseur de l’équipe d’Angleterre de Sol Campbell.

La coupe du monde 2014 au Brésil, les britanniques n’ont pas quitté le groupe avec les équipes du Costa Rica, de l’Uruguay et de l’Italie. Du championnat d’Europe 2016 de l’Angleterre a perdu la commande de l’Islande, en 1/8 de finale (1:2).

« Les grandes attentes de l’équipe d’Angleterre n’est pas. Mais le pays veut un brillant discours. Même si l’équipe perd, les fans veulent voir le lumineux individuel et le jeu de commande, parce que sur les derniers tournois, cela n’a pas été », a souligné m. Campbell.

Campbell a souligné que les britanniques, bonne attaque, mais il ya un sérieux problème dans la défense et la frappait ligne. « Il y a un certain nombre de joueurs qui peuvent montrer le brillant jeu d’attaque – Raheem Sterling, Harry Kane, Se Ali, Jamie Vardy. Cependant, la défense soulève des questions, comme gardien de but ligne. Au-dessus de ce que vous devez travailler sérieusement dans le temps restant », a déclaré Campbell.

Campbell a passé de 73 match pour l’équipe nationale d’Angleterre dans la période de 1996 à 2007. À l’issue de la coupe du monde 2002, il est entré dans l’équipe du tournoi.