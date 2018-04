Campbell: négatif à l’égard de la Russie dans la presse anglaise disparaître avec le début de la coupe du monde 2018

Sol Campbell (à droite)

VOLGOGRAD, le 8 avril. /TASS/. Le négatif à l’égard de la Russie dans la presse anglaise disparaître avec le premier coup du ballon de la coupe du monde de football 2018. Une telle opinion TASS a exprimé l’ancien défenseur de l’équipe d’Angleterre de Sol Campbell.

Dans la période de préparation de la coupe du monde dans la presse anglaise régulièrement apparu négatives de l’article sur la Russie avec les demandes de transférer le tournoi dans un autre pays ou de boycotter la compétition.

« Avant chaque coupe du monde dans la presse beaucoup de négativité, c’est normal. Mais une fois porté le premier coup de la balle, en tous oublient et se concentrera sur le football », a souligné m. Campbell.

« L’essentiel, pour les organisateurs a été de la confiance que les principaux aspects du prêt au plus haut niveau, la sécurité, le transport, le logement. Le championnat du monde n’est pas simplement une importante compétition sportive, c’est le plus grand spectacle au monde, et la Russie pour la préparation de fait tout en son pouvoir », – a également dit Campbell, qui a participé à trois championnats du monde.

Le championnat du monde aura lieu en Russie dans les 11 villes du 14 juin au 15 juillet.