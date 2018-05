Canada : un attentat à la bombe dans un restaurant près de Toronto fait 15 blessés

Deux hommes ont fait exploser une bombe, jeudi soir, dans un restaurant de la ville de Mississauga, au Canada, faisant 15 blessés, dont trois sont dans un état critique. Les deux suspects ont pris la fuite. L’acte n’a pas été revendiqué.

Une quinzaine de personnes ont été blessées, jeudi 24 mai, dans une explosion à Mississauga, une ville canadienne située à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Toronto. La détonation s’est produite vers 22h30 heure locale (vendredi 02h30 GMT) dans un restaurant indien de la ville, le Bombay Bhel. Selon les services ambulanciers de la municipalité de Peel, trois personnes ont subi de graves blessures, mais leur état est stable. L’une d’entre elles a été conduite à l’hôpital Sunnybrook de Toronto. Les douze autres blessés ont été transportés vers des centres de soin de la région pour traiter des blessures mineures.

La police n’est pas encore en mesure d’indiquer la cause de l’explosion, mais a publié sur Twitter des images issues de caméras de surveillance montrant deux personnes portant des sweats à capuche foncés entrant dans le restaurant, l'une d'elles semblant porter un objet. Ils sont activement recherchés par la police. L'attentat n'a jusqu'ici pas été revendiqué.

2 suspects attended the scene, detonated an Improvised Explosive Device within the restaurant. Several injured were taken to local hospital and 3 in critical condition were taken to a Toronto Trauma Centre. pic.twitter.com/yzCT59UVN6

Peel Regional Police (@PeelPoliceMedia) 25 mai 2018

Il y a un mois, la ville de Toronto avait déjà été visée : un homme avait foncé avec sa camionnette sur la foule à l'heure du déjeuner à Toronto, faisant dix morts et quinze blessés.

Avec AFP

Première publication : 25/05/2018