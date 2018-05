Après 27 ans d’absence, Spike Lee revient à Cannes avec « BlacKkKlansman ». En lice pour la Palme d’or, ce film raconte l’histoire vraie d’un policier noir ayant réussi à infiltrer le Klu Klux Klan. Et prouve que le réalisateur américain n’a rien perdu de sa rage, ni de son humour. Au sommaire également : le nouvel opus sanglant de Lars Von Trier, « The House that Jack built » et le dernier Star Wars, « Solo : A Star Wars Story », de Ron Howard.

Par Thomas BAUREZ

Suivez-nous

Suivez-nous