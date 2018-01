Carambolage sur le ring 3 à Montigny-le-Tilleul: la chaussée est partiellement rouverte

Un accident impliquant plusieurs véhicules s’est produit ce lundi matin sur le ring 3 de Charleroi, à hauteur de Montigny-Le-Tilleul. La chaussée a été fermée en direction de Gouy, ainsi que la bretelle d’accès en direction d’Heppignies. Vers 8h30, la circulation reprenait peu à peu, via la bande de gauche (vers Gouy).

L’accident est survenu vers 06h45, indiquent les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est. La conductrice, qui circulait en direction de Gouy-lez-Piéton, a, semble-t-il, glissé sur de la boue. Sa voiture est sortie de la route pour zigzaguer dans l’herbe avant de revenir sur la chaussée. Deux autres automobilistes, surpris par l’embardée, se sont alors percutés.

Un témoin s’est arrêté pour tenter de ralentir la circulation. C’est alors qu’une camionnette est arrivée à vive allure sur la bande de gauche et que, surpris, son conducteur a tenté de braquer pour emprunter la sortie. Il a toutefois dérapé dans l’herbe et frôlé le témoin en question avant de s’immobiliser.

Les secours se sont rendus sur place et ont pris en charge quatre blessés légers. La police fédérale de la route a quant à elle fermé pendant un temps le R3 en direction de Gouy et instauré une déviation, via la sortie 4. La protection civile et les pompiers sont également descendus sur les lieux.

On a signalé des files sur plus ou moins trois kilomètres et des répercussions sur la rue de Gozée, depuis Montigny-le-Tilleul en direction de Gouy.

