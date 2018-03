Caroline de Haas porte plainte contre Dominique Besnehard qui « a envie de la gifler »

La militante féministe Caroline de Haas –

Vendredi matin, sur le plateau de CNews, l’agent de personnalités Dominique Besnehard a déclaré avoir envie de « gifler » la militante féministe qui estime qu' »un homme sur deux ou trois est un agresseur ».

« Quand je vois certaines journalistes qui disent qu’un homme sur trois est un prédateur… Caroline De Haas là, j’ai envie de la gifler. » Invité sur le plateau de CNews ce vendredi dans la matinée, Dominique Besnehard n’a pas été tendre avec la militante féministe Caroline de Haas, faisant référence aux propos qu’elle a tenus lors d’une interview accordée au magazine L’Obs daté du 15 février.

« Il n’est pas impossible que vous ne soyez pas le seul. Un jour ou l’autre, il faudra qu’elle s’explique », a renchéri le journaliste Jean-Pierre Elkabbach.

De quoi susciter la colère de Caroline de Haas qui, après avoir quitté les réseaux sociaux en début de semaine, a indiqué qu’elle allait porter plainte contre le producteur et agent Dominique Besnehard. Face à la polémique, ce dernier a dénoncé sur Facebook le « sectarisme contre les hommes » qui lui est « insupportable ». Jean-Pierre Elkabbach a quant à lui expliqué qu’il s’agissait d’une « boutade ». « Je suis hostile à la violence. On devrait garder de l’humour. En matière de féminisme, je n’ai aucune leçon à recevoir. J’ai toujours soutenu la cause des femmes », a-t-il assuré auprès de Franceinfo.

Le Conseil supérieur de l’Audiovisuel a par ailleurs indiqué avoir reçu une centaine de saisines concernant cette séquence. La conseillère Sylvie-Pierre Brossolette a précisé sur Twitter que « le dossier sera examiné prochainement ».

Bonjour, le @csaudiovisuel a reçu une centaine de saisines concernant cette séquence. Le dossier sera examiné prochainement.

— Sylvie Pierre-Brossolette (@SPBrossolette) March 2, 2018