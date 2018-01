Carrefour: les syndicats veulent « des garanties d’avenir, de redéploiement de l’emploi »

Comment préparer l’avenir chez Carrefour ? Comment limiter la casse avec le nouveau plan qui se prépare ? Ce mercredi, c’est le premier conseil d’entreprise depuis que la direction a annoncé la suppression de 1200 emplois. Et côté syndical, c’est l’inquiétude car ce n’est pas le premier plan de restructuration chez Carrefour.

« Et donc on a peur que l’histoire se répète à nouveau et qu’on soit face à un plan de restructuration qui n’est qu’un épisode dans l’histoire de Carrefour et que, dans quelques années, on revienne à nouveau avec ce genre de plan. On veut donc des garanties d’avenir, des garanties en termes de redéploiement de l’emploi, de manière à ce qu’on puisse pérenniser vraiment l’emploi dans l’entreprise », explique Myriam Delmée, la vice-présidente du Setca, syndicat qui, au sein de la FGTB, s’occupe des employés.

« On a quand même déjà eu trois restructurations sur 10 ans, c’est largement suffisant. »

Le conseil d’entreprise se tiendra sur le coup de 14h au siège de Carrefour Belgique.

