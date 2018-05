Carrera a dit qu’il voulait rester au poste d’entraîneur du FC « Anji »

L’entraîneur principal de « Spartacus » Massimo Carrera

TASS, le 7 mai. Le spécialiste italien Massimo Carrera veut rester à son poste d’entraîneur de moscou, le club de football « Spartacus ». Ce qu’il a écrit dans son Instagram.

Auparavant, les MÉDIAS italiens ont rapportéque la Carrera a accepté de présider de turin, la Juventus, qui au terme de la saison peut quitter Massimiliano Allegri

« J’ai lu beaucoup d’articles dans les journaux, mais c’est vrai que d’une chose: « Спартаке » je me sens comme à la maison, j’ai encore un an de contrat et je veux rester l’entraîneur principal et gagner avec « Spartacus », a écrit l’italien.

« I read so many newspaper articles, but the truth is only one: at Spartak I feel at home, I have another year of contract and I WANT to continue to be the coach and win with Spartak⚪️⚪️⚪ ️

Carrera est venu dans « Spartacus » en tant qu’assistant-entraîneur de l’en juillet 2016, mais après un certain temps après la démission de Dmitri Аленичева la direction du club a décidé de nommer son entraîneur-chef. Sous sa direction, le rouge-blanc pour la première fois depuis 2001, a remporté le titre de champion de Russie dans la saison 2016/17.

Au cours de la saison de « Spartacus », sous la direction de l’italien a assuré sa place en dessous du troisième au championnat de la Russie et de la participation à la Ligue des champions pour la saison prochaine. Carrera a travaillé en tant qu’adjoint de l’entraîneur Antonio Conte à la juventus, de 2009 à 2014, il a été son assistant dans l’équipe d’Italie.