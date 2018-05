L’entraîneur principal de « Spartacus » Massimo Carrera

MOSCOU, le 5 mai. /TASS/. Entraîneur du fc Spartak moskva, Massimo Carrera regrette que son équipe n’a pas осечками « Locomotive » dans la deuxième partie de la saison et n’a pas pu prolonger la lutte pour le titre du champion avant la dernière ronde. À propos de cette Carrera a déclaré à la conférence de presse d’après-match avec le « Rostov ».

Le samedi, « Locomotive » dans le match à domicile du championnat de Russie a remporté le « Zénith » avec un score de 1:0 et en tournée jusqu’à la fin du championnat remporte championnat. « Spartacus » a battu « Rostov » avec un score de 2:0 et a assuré sa place dans le trio de tête et de participation à la Ligue des champions la saison prochaine.

« Certainement, « Locomotive » étaient plus longues réussies de la série. On a commencé la saison, puis a rebondi. Un peu dommage que nous n’avons pas pu jouer ce championnat jusqu’à la dernière ronde. Au deuxième tour de la « Locomotive » un peu a frein, mais nous ne l’ont pas perdu « Oural » et « Ахмату », a déclaré Carrera.

« Je ne veux pas rabaisser les mérites de la « Locomotive », qui a passé un bon championnat. Je vous félicite de « Locomotive » et l’entraîneur [Yuri Séminaires], qui m’est mignon comme un homme. Il est bien effectué ce travail, comme nous l’avons fait la saison dernière. L’équipe qui gagne plus, mérite la première place », a déclaré Carrera.

« Spartacus » dans le classement prend la deuxième place avec 56 points. Le premier est de moscou « Locomotive » (60 points), à la troisième place se trouve « Krasnodar » (53 pts), qui sur d’autres indicateurs ne sera pas en mesure de contourner le « Spartacus ». La quatrième place est occupée par le CSKA (52 points après 28 matchs), le cinquième – « Zénith » (50 points).

La deuxième place vous donnera un « Agattuso directement billet pour la phase de groupes de la Ligue des champions. « Pour nous, c’est très important », a souligné Carrera. Dans le dernier tour, « Spartacus » le 13 mai, à son stade jouera à moscou « Dynamo ».