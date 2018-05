MOSCOU, le 5 mai. /TASS/. La composition de moscou « Spartacus » comporte un nombre suffisant de joueurs intelligents, afin que vous puissiez utiliser les différents schéma de jeu. Une telle opinion sur la conférence de presse d’après-match avec le « Rostov » a exprimé l’entraîneur du rouge et le blanc Massimo Carrera.

Le samedi, « Spartacus » avec un score de 2:0 après la victoire de Rostov » dans le match à domicile de la 29-ème tour Fédération de football de la premier league (premier league). Rouge-blanc marqué de la 56 points et de gagner votre place dans le trio de tête et de participation à la Ligue des champions la saison prochaine. Dans ce jeu, les rouge et blanc ont joué avec trois défenseurs centraux, et le troisième était de Mario Пашалич, d’habitude qui agit sur la position de référence, le milieu de terrain.

« J’ai joué une défense à trois, parce que nous avons joué avec l’équipe avec trois défenseurs. Maintenant, connaissant le résultat, on peut dire que la décision de mettre Пашалича sur place, et le défenseur central fait ses preuves. J’ai il y a des joueurs qui peuvent jouer dans des schémas », a déclaré Carrera.

Le but de la victoire de la balle a marqué Lorenzo Melgarejo, qui dans le deuxième match d’affilée sur le flanc gauche a remplacé Dmitri Комбарова. « N’aurait pas été de dire que Комбаров perdu la concurrence. Melgarejo en ce moment se sent très bien, je préfère le son. Lorsque le schéma avec trois défenseurs, il attaque sur le flanc, je m’attendais donc à entraver le jeu de l’adversaire », a déclaré Carrera.

Dans cette rencontre, principalement dans le cadre de « Spartacus » a fait ses débuts 20 ans, le défenseur central de l’Art de Maman. « Nous n’avions pas de défenseurs, j’ai parlé avec l’entraîneur, « Spartacus-2″ [Dmitri goun’ko] et a demandé qui est l’un des meilleurs. Il m’a appelé le nom de famille de ma Mère. J’étais familier avec ce joueur, il a passé avec nous frais », – a commenté Carrera sa décision de libérer la Mère de remplacement.

À 30 m touré, « Spartacus » prendra moscou « Dynamo », la rencontre se tiendra le 13 mai.