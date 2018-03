Carrière de Floreffe: la plongée sous la glace ne leur fait pas peur

La plongée sous la glace est un plaisir rare et donc très recherché. Ce samedi, 25 plongeurs se sont donnés rendez-vous à la carrière de Floreffe près de Namur. Les mesures de sécurité sont très strictes. A l’aide d’une tronçonneuse, les plongeurs creusent d’abord plusieurs « trous de phoques » dans la glace qui a une épaisseur d’environ 7 centimètres. Une corde est placée sous l’eau qui relie les différents trous pour guider les plongeurs sous l’eau. Il est obligatoire de partir à deux, pas plus de 20 minutes dans cette eau à trois, quatre degrés. Et il est interdit de s’éloigner de la corde au risque de se perdre sous la glace et ne plus retrouver un trou d’air.

Si vous vous perdez, vous le payerez cash !

Laurent Toussaint, le président de l’Ecole de plongée de Namur qui gère le site, est très à cheval sur la sécurité. Il rappelle aux plongeurs: « S’il vous plaît, n’allez pas vous promener un peu partout. Ne quittez pas la corde. Si vous vous perdez, vous le payerez cash. »









Jean Flémal de Thy-le-Château est concentré avant sa première plongée sous la glace – © Monika Wachter – RTBF

Un spectacle magnifique

Les plongeurs restent près de la surface, là où le spectacle est le plus beau. Ils adorent admirer les bulles d’air qui glissent sous la glace. « C’est comme un ciel avec un plafond » explique Jean de Thy-le-Château qui plonge pour la première fois sous la glace. Pour Wendy de Falmignoul, près de Dinant, c’est aussi une première. « C’était génial. Ce n’était pas trop froid mais j’étais un peu stressée avant, mais les lumières et tout ça c’est vraiment merveilleux. Je serai bien restée encore vingt minutes en plus. »





Pour percer ce couvercle hermétique, une tronçonneuse est nécessaire – © Laurent Van de Berg









Pour raisons de sécurité, la durée des plongées est limitée à 25 minutes – © Laurent Van de Berg









La température de l’eau n’est que de 4 degrés – © Laurent Van de Berg