Carrière de Waimes : des espèces rares élisent domicile en plein chantier

Attirer des espèces qui se font rares dans des carrières encore en activité, c’est le but du projet Life in quarries. Ce projet, initié par la commission européenne en est à mi-parcours. A Waimes, la carrière Trageco participe à ce programme.









Le projet Life in Quarees a débuté en 2015 et doit s’achever en 2020. – © RTBF

Au-dessus de nos têtes, une falaise d’une trentaine de mètres de haut. Un paysage aride, poussiéreux, presque lunaire. Mais à y regarder de plus près, au fond d’une mare, il y a bien des indices de vie. » Ici, des traces de bergeronnette qui se nourrit dans la vase « , annonce Maxime Seleck, de l’Université de Liège, qui accompagne les exploitants de la carrière dans ce projet. Un peu plus loin, » On devine des traces de triton « . L’hirondelle des rivages, le crapaud calamite ou accoucheur, autant d’autres espèces qui vivent dans les carrières, mais qui ne se développent plus ailleurs. » Elles se développeraient dans des milieux naturels si la Meuse était en crue de temps en temps avant de s’assécher, ou si on avait des falaises non stabilisées « , explique Maxime Seleck. » Mais en région wallonne, ces conditions sont de plus en plus rares. «

Le même impact qu’un fleuve en crue

L’action de l’homme dans une carrière aurait à peu près le même impact sur la biodiversité qu’un fleuve en crue, qui remet tous les compteurs à zéro. Un sol pauvre où certaines espèces d’animaux, peuvent se développer, sans trop de concurrence. » Il y a ici une fleur « , remarque le coordinateur scientifique du projet, en pointant du doigt une plante qui « à première vue ne ressemble à rien mais est très rare en Wallonie « . » Elle est toute seule, sur un mètre carré. Si on était dans une prairie, elle n’aurait pas la place pour se développer et passerait l’arme à gauche. »









Un simple tas de pierre constitue un refuge idéal pour certaines espèces d’amphibiens. – © RTBF

Un engagement sur une vingtaine d’années

Attirer ces espèces demande quelques aménagements tout simples : quelques mares, quelques tas de pierre ou de bois qui font office d’abris. En tout cas rien de bien compliqué, à en croire Pascaline Lecoq, administratrice de cette carrière familiale. » Cinq à six heures de pelle mécanique par mois. On peut contribuer à la préservation de la biodiversité avec vraiment très peu de moyens. «

Le projet Life in quarries prend officiellement fin en 2020, mais le but est que les exploitants de carrière restent ensuite sur leur lancée. » L’idée, c’est que les participants signent une charte et s’engagent à poursuivre leurs actions pendant une quinzaine d’années après la fin du projet « , précise Alexandre Sneessens, le coordinateur du projet à la Fediex, la fédération des exploitants de carrières.