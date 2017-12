Catalogne: Rajoy refuse de rencontrer Puigdemont mais appelle au dialogue

Le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy, le 22 décembre 2017 à Madrid. –

Oscar del Pozo – AFP

Le Premier ministre espagnol a déclaré ce vendredi que s’il devait rencontrer quelqu’un à l’issue du scrutin en Catalogne, ce serait Inés Arrimadas, tête de liste du parti unioniste Ciudadanos.

Le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy a rejeté ce vendredi la demande de l’ex-président indépendantiste Carles Puigdemont de le rencontrer après la victoire du camp séparatiste en Catalogne.

Interrogé sur la proposition de dialogue lancée par l’ex-président catalan depuis Bruxelles où il s’est exilé, le chef du gouvernement a répondu: « la personne avec laquelle je devrais m’asseoir, c’est celle qui a remporté les élections, Madame (Inés) Arrimadas« , la tête de liste du parti anti-indépendance Ciudadanos qui a remporté le plus de voix au parlement catalan.

Rajoy veut un « dialogue ouvert, constructif et réaliste »

Néanmoins, les trois listes indépendantistes réunies ont obtenu plus de sièges au parlement, notamment en raison d’une loi électorale de pondération qui favorise les régions plus rurales, où les sécessionnistes sont très implantés.

« La Catalogne n’est pas monolithique mais c’est une région plurielle, c’est une richesse. Nous devons tous la respecter, la soigner et nous en occuper », a enjoint le chef du gouvernement espagnol. « La fracture qui a eu lieu dans la société catalane est très grande. Cela mettra du temps de la guérir et tous les acteurs politiques devront s’en charger », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse, assurant une « volonté de dialogue ouvert, constructif et réaliste ».