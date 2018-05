© Vitaly Невар/TASS

Qu’est-ce que « intelligents » les compteurs, dont tout le monde parle, à qui ils profitables que l’innovation va changer la vie des gens ordinaires — dit l’expert du marché André Синицин, le chef de la « Swift ».

?

Qu’est-il arrivé?

Минстрой de la fédération de RUSSIE a proposé de traduire des immeubles « intelligents » les compteurs à distance, la transmission des indicateurs. Installation de la puce appareils deviendra obligatoire dans les bâtiments neufs et maisons après une révision.

Le sens de la réforme pour les habitants des appartements n’est plus changée et n’est pas transmis manuellement les données, combien ils ont dépensé de l’eau et de l’électricité, et pour smart-compteurs automatiquement donnaient ces chiffres sociétés de gestion (MC) ou ресурсоснабжающим organisations (canal d’eau, teploseti).

Les dates de la réforme ne sont pas annoncés, mais le passage sur les « intelligents » les compteurs dans des appartements a été prévu госпрограмме « l’économie Numérique », promettant 5G-internet et les drones dans les villes de la russie jusqu’en 2025.

Maintenant les développeurs et les gestionnaires de mise en œuvre intelligente des appareils, mais seulement sur общедомовых territoires: dans les couloirs, les ascenseurs, cages d’escaliers. Installer des compteurs intelligents, certes dans un appartement plus difficile juridiquement et techniquement, jusqu’à ce que de tels projets dans le pays sont peu nombreux. Smart-instruments de complexes résidentiels testent les grands promoteurs immobiliers. Ou de tels systèmes « est pilotés » инноградах comme « Иннополис » au Tatarstan.

?

Comment ça va ressembler?

« Intelligents » les compteurs équipés de radios LPWAN communication sans fil à longue portée.

Technologie vous permet de créer un système dans lequel une station de collecte de données avec des centaines de milliers de capteurs dans un rayon de 10 km Et le président ou le directeur de la maison dans une application internet génère de la facture. Et les propriétaires de l’appartement peuvent suivre tous les indicateurs dans la même application.

?

Pourquoi vous avez besoin d’ordinaire le consommateur?

« Intelligents » les compteurs sont à l’aise. Disparaître la nécessité de se rappeler que le besoin de transférer des données d’un jour donné. Et encore grimper avec une lampe de poche pour la contremarche pour remplacer les chiffres.

Mais cette innovation apportera plus d’avantages à l’entreprise. Selon le code PÉNAL, environ 30% des propriétaires déclarent indicateurs en retard ou ne sert pas d’indications du tout. Des mauvais payeurs malveillants (ont des dettes importantes de comptes) ou des escrocs (mettent l’aimant sur le compteur d’eau et ainsi arrêtent de comptage) parmi les habitants de la maison n’est pas plus de 5%. La plupart oublient simplement le temps d’omettre un morceau de papier avec des chiffres en lettres ou de modifier le formulaire sur le site.

Ensuite, la société de gestion calcule « communale » selon les normes, mais il arrive que les normes ci-dessous, que la consommation réelle. Supposons, dans un appartement enregistré un retraité et vit une famille avec des enfants. Ils paient, disons, 5 cubes d’eau et consomment 15 à 20. Finalement la société de gestion recueille moins d’argent que de retrouver nécessite ресурсоснабжающая l’organisation.

?

Qui paiera pour smart-compteurs?

L’entreprise, comme nous l’avons compris, sont favorables à puce compteurs. Les promoteurs immobiliers, qui, souvent, parlent de leur société de gestion, seront louer des appartements avec les appareils installés pour leur propre compte. Mais dans les vieilles maisons de remplacement de compteurs, probablement, sera réalisée grâce à l’argent recueilli par les propriétaires au fonds de réparation.

Le coût de la puce d’appareils, d’ailleurs, n’est pas au-dessus ou n’est pas beaucoup plus élevé que le prix des appareils d’ancienne génération. Le compteur intelligent d’eau coûte environ 1,5 mille roubles, sur l’électricité — 3,5 mille roubles. Ces pièces jointes rentabilisé grâce aux économies de sept à dix mois.

Jusqu’à ce que toutes les questions concernant les prix et la mise en œuvre des instruments est faite au niveau de la gestion de la société et des entreprises de fourniture de la puce compteurs. La réglementation existante ne permettent pas le propriétaire de l’auto-changer l’ancien appareil sur le nouveau — « intelligent ». Il est prévu que dans un avenir normal, le consommateur peut lui-même mettre à jour les instruments de la comptabilité dans son appartement.

Anastasia Stepanova