Ce qui entrave le développement agricole du tourisme dans la région de l’Altaï

BARNAOUL, le 4 janvier. /TASS/. L’agrotourisme est l’une des destinations les plus populaires dans l’industrie touristique de la région de l’Altaï aujourd’hui entravée par l’absence d’infrastructure, estiment des experts régionaux. Sur la façon de développer l’agro-tourisme dans l’un des « agraires » régions de la Russie dans le matériau TASS.

Comme l’a signalé TASS à la direction régionale des relations extérieures, du tourisme et de la station balnéaire de l’affaire, la priorité des autorités dans ce domaine est l’organisation de l’année de la prestation de services touristiques dans les zones rurales les campagnes.

« Ici, facteur dissuasif, – la nécessité de la création de la diligence de l’infrastructure dans les zones rurales, y compris la fourniture de l’énergie et de l’eau de maisons d’hôtes. Le soutien des autorités de la région joue un rôle important, mais sans financement de la part des municipalités, les acteurs sont impossibles des résultats », a déclaré à l’office.

L’électricité et des routes

Ce que les infrastructures ne manquent pas, et soulignent les représentants de l’entreprise touristique. Comme dit à un journaliste de TASS la maîtresse de la campagne de la propriété « Auberge » dans Charyshskiy le quartier de bord de Larissa Пастухова, l’un des défis d’aujourd’hui – la tenue de l’électricité sur un autre objet, qui elle envisage de développer « un village de Pêcheurs Ауловский ples », qui se trouve à 4 km du village.

« Nous essayons de résoudre le problème de la connexion réseau en « Ауловском плесе ». Pour se développer, le besoin d’élargir la gamme de services, d’accroître le confort. Nous empêche à ce que nous ne pouvons pas passer элекроэнергию et la demande de ces services est. Nous commençons à relever ce défi ensemble, – la gestion des bords de l’éditeur, essayons ensemble de trouver des options », a expliqué la Пастухова.

Un collègue Пастуховой – le propriétaire d’un manoir « Trois » dans la région de Smolensk Alla Кокорина note qu’il ya aussi un problème de routes ont été les cas où les bases de touristes trouve pas pu à cause de la route.

« Une infrastructure fondamentale, personne ne veut tuer la machine, même pour de très beaux endroits. Nous avons la chance – nous accéder plus facilement, ont fait de la route pour l’été, mais il y a des exemples: sur la base des touristes parcouru 300 km, il restait deux kilomètres, mais emportée par le ruisseau de la route, et ils sont partis « , a expliqué corr. TASS Кокорина.

Dans le même temps, ces difficultés freinent pas tous. Selon Пастуховой, déjà en cette nouvelle année dans le village de pêcheurs est venue une famille avec un enfant. Dans le manoir mis les batteries pour fournir l’éclairage. En seulement un an ici, prennent de l’ordre de 600 personnes, y compris de la Biélorussie, l’Allemagne, Israël et le Kazakhstan.

Soutien pour le tourisme rural

L’aide de l’industrie dans la province exercent dans différents formats. De 2009 à 2012 sur la cible de programme 19 organisations ont 5,3 millions de roubles du budget. À partir de 2014, un programme de Développement du tourisme dans la région de l’Altaï – régionale du trésor de subventions accordées sur le remboursement d’une partie des coûts (pas plus de 350 mille roubles – env. TASS) sur la construction, la rénovation rurale maisons d’hôtes, y compris les travaux relatifs à un panel de gaz, d’eau, d’un dispositif d’assainissement et d’électricité.

En 2014-2015, les subventions d’un montant total de 2 millions de roubles ont reçu 10 des acteurs du tourisme rural, en 2017 – 8 entrepreneurs ont reçu au total un million de roubles.

« Ауловский ples », comme rapporté précédemment par TASS, a également été construit avec le soutien de la région sur la mise en œuvre du projet d’un village de pêcheurs a fallu environ 2 millions de roubles, dont un million d’, les auteurs du projet ont reçu de краевому à une subvention de développement de l’agriculture et du tourisme.

« Auparavant, nous avons très développé кемпинговая la zone des camps de tentes. Maintenant, la tendance à ce que les gens veulent vivre dans le confort de votre foyer, et notre tâche est de fournir ce type de vacances, de se développer, nous pouvons savoir sur notre la zone de loisirs et la maison de l’intention, mais il nous manque de l’électricité », souligne Пастухова.

Selon Кокориной, importante et d’autre aide, récemment, dans la région de Smolensk mis spécialisés bruns signes pour les touristes qui aident à rejoindre le manoir. Précédemment en vigueur improvisés les signes ont été de courte durée – les entreprises ont dû dessiner des cartes, de conduire les touristes par téléphone.

Aujourd’hui, dans la région de l’Altaï, dans plus de 20 municipalités agissent 180 maisons d’hôtes en 2012 était de 166. Le nombre total d’emplacements – 2693, sont ouverts toute l’année – 785. Le flot touristique à la campagne, la maison d’hôtes a augmenté de 22 mille en 2010 à plus de 60 mille personnes en 2016. Cette année, le total flot touristique dans la région de l’Altaï dépasse 2,1 millions de personnes, soit 5% de plus de 2016 – des données précises seront connues après les vacances de noël.