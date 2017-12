Ce qui va changer dans la vie des russes avec l’arrivée du 1er janvier 2018

© Stanislas;/TASS

Commence à recevoir une allocation pour le premier enfant

En vertu de la loi, dont l’adoption a lancé Vladimir Poutine, lors de la naissance ou de l’adoption d’un premier enfant avant l’âge d’un an et demi, la famille recevra une allocation mensuelle. Payer sa sera en fonction de la taille de subsistance de l’enfant, établi au niveau régional pour le deuxième trimestre de l’année précédant l’année pour une demande de ce paiement. Par exemple, à Moscou, la famille sera en mesure de recevoir un paiement si son revenu total ne dépasse pas 84,3 mille roubles par mois. Dans ce cas, le montant de l’allocation mensuelle est de 14 252 rub.

L’allocation recevront environ 340 milliers de familles chaque année. La taille moyenne des paiements mensuels en 2018 10,5 thous., en 2019 — 10,8 thous. en 2020 — 11,1 thous.

Pour la prsentation des allocations aux parents d’enfants sera nécessaire de s’adresser à des organismes de protection sociale ou d’écrire une déclaration dans un centre de services publics et municipaux.

En outre, l’allocation mensuelle, selon la nouvelle loi, sera en mesure de recevoir et d’une famille dans laquelle naît un deuxième enfant. Mais ce n’est pas une nouvelle prestation. Il s’agit de ce que le deuxième enfant est mis à l’maternel capital. La novation est qu’à partir du 1er janvier 2018 au choix des parents маткапитал peut être versée mensuellement. Pour cela, vous devez faire la déclaration à la CRF.

Augmenter le salaire minimum

Le salaire minimum (SMIC) sera 9489 rub. De la taille du SMIC dépend de l’augmentation des salaires, des hôpitaux et des autres prestations. La loi touche environ 4 millions de russes.

Selon les mots du premier ministre du pays, Dmitri Medvedev, après cette augmentation du SMIC sera de 85% du minimum vital.

Conformément à la loi, au 1er janvier 2019, le SMIC doit être porté à 100% du minimum de subsistance de la population active.

Augmenteront les pensions et les salaires des autres catégories de citoyens

Les pensions de vieillesse vont augmenter le 1er janvier 2018, à 3,7%, l’augmentation moyenne sera de 500 roubles Si en 2017, le montant moyen des retraites était de 13,8 thous., en 2018, il passera à 14,3 thous. Élevés de retraite commencent à recevoir près de 40 millions de réforme des retraites. Les pensions des retraités gelés en 2013, 2018-m indexation est également disponible.

Les salaires des rétributions les militaires russes depuis le 1er janvier 2018 augmenté de 4%, tandis que les pensions militaires retraités seront indexés. Ces mesures affecteront au total, 2,6 millions de personnes dans le pays. En outre, les militaires retraités sont assimilés personnel des organes de l’intérieur, de l’armée Нацгвардии, de protection incendie et d’autres. Également depuis le 1er janvier entrera en vigueur une loi qui donne le droit au gouvernement d’élargir la liste des banques qui permettent d’effectuer les paiements des pensions militaires retraités. Jusqu’à aujourd’hui, la pension versée est seulement par le biais des filiales de la banque d’Pargne et le service postal fédéral.

Des pensions sociales commencent à recevoir les enfants dont la mère a refusé à l’hôpital; trouvés dans la rue; подкидыши, c’est à dire tous ceux qui étaient absents lors de l’inscription des informations sur les parents. Ces enfants jusqu’à l’âge de 18 ans sera versée la pension de 10 068 € par mois. Dans le cas de l’admission à l’université à temps plein département de la pension sera versée jusqu’à 23 ans.

4% développeront des salaires mensuels fédéraux, des fonctionnaires et des travailleurs du ministère des affaires étrangères. Le nombre de travailleurs, selon le ministère du Travail, à la fin de 2016 était de 500 mille personnes. La dernière fois, l’indexation des salaires des fonctionnaires a eu lieu en 2013, alors qu’elle était de 5,5%.

Les polices de l’OSAGO avec le QR-code et d’autres innovations de l’assurance automobile

Depuis le 1er janvier 2018, une nouvelle forme de l’OSAGO, accompagnée d’un QR-code en haut à droite. Après, on sera en mode en ligne pour obtenir des informations détaillées sur le propriétaire de la voiture; les personnes admises à la gestion; une police d’assurance; de la société soumissionnaire, etc. Dans l’union Russe des moteurs, le site de laquelle seront fournis ces informations, a assuré que la nouvelle mesure permettra de lutter contre la contrefaçon des polices d’assurance CTP.

En outre, en 2018, avec cinq à 14 jours civils augmenter la « période de refroidissement d’une durée pendant laquelle on peut renoncer à l’imposer ou inutile de l’assurance.

Également depuis le 1er janvier 2018, le système ERA-GLONASS » sera en mesure de transmettre des données relatives à la circulation routière automatisée du système d’information de la CTP. Pour que le service fonctionne, l’appareil « ERA-GLONASS » doivent se tenir au moins sur l’un des véhicules impliqués dans des ACCIDENTS. En outre, les propriétaires de voiture avez besoin à distance de mettre à jour le logiciel sur le bord de terminaux « ERA-GLONASS ».

Augmenter les taxes sur les voitures et l’essence

Le moins, avec 43 roubles 45 roubles pour 1 ch, augmenter le taux pour véhicules avec puissance du moteur de 90 à 150 ch Et voici les accises sur les puissants de l’auto monteront plus important. En outre, une nouvelle différenciation des accises pour les puissants véhicules. La catégorie à laquelle maintenant toutes les machines avec moteur d’une puissance de 150 ch, à partager à plusieurs catégories. Les fabricants de voitures d’une puissance 200-299 ch devrez payer 925 roubles pour 1 ch; puissance 300-399 ch — 965 rub.; 400-499 ch — 1084 de roubles et, enfin, grâce à la puissance de plus de 500 ch — 1302 de roubles pour 1 ch

Augmenteront les accises sur le diesel et l’essence — 50 copie de 1 l.

Interdit la fabrication et la vente de boissons alcoolisées de l’énergie

Depuis le 1er janvier, la Russie a interdit de produire et de vendre des boissons alcoolisées à partir de l’alcool éthylique à moins de 15% du volume des produits finis contenant des substances toniques. Une exception — la production de produits pour l’exportation.

Le nombre de défaillances dans l’obtention de « l’extrême-hectare » diminuer

Entre l’interdiction de la disposition des parcelles qui n’ont pas défini l’emplacement des frontières. En outre, tous les propriétaires de terrains, vous devez suivre la procédure dans le registre d’état Unifié des droits sur des biens immobiliers et des opérations connexes (ЕГРП).

Les propriétaires de parcelles de terrain, qui n’est pas opportun, fera de l’arpentage, de perdre la possibilité de vendre ou de donner leurs parcelles. L’absence d’arpentage ou de l’enregistrement de la phase dans ЕГРП peut devenir le terrain, pour que la cour a reconnu son « tirage au sort ». Dans ce cas, disposer d’un lopin pourront les autorités locales.

Ce projet de loi peut avoir de grandes conséquences pour le programme de « l’extrême-hectare ». Cela permettra d’éviter les situations où, désireux d’obtenir des terres à travers le système automatisé « НаДальнийВосток.de la fédération de russie » choisi un hectare déjà occupés par quelqu’un, mais ne figurant pas dans le registre des terres, qui a servi de prétexte pour refuser.

« Il existe de nombreux cas où les citoyens précédemment, ayant une parcelle de terrain, n’ont pas procédé à l’arpentage et n’est pas inclus dans l’inventaire. En conséquence, FISS « НаДальнийВосток.de la fédération de russie » montre ces terres comme autorisés à l’extradition. Cependant, quand les autres citoyens choisissent un hectare sur cette terre, se produit controversé de la situation », — a expliqué dans Минвостокразвития.

Les enfants ne pourront pas les transporter dans un vieux bus

Depuis le 1er janvier de transporter un groupe d’enfants, vous pouvez être seul dans le bus, à partir de l’année de la libération qui a passé plus de dix ans (en parlant de tous les bus, à l’exception de route). L’interdiction d’utiliser des vieux bus, devait entrer en vigueur à partir de janvier 2017, mais le calendrier des occasions tolérés sur demande des transporteurs, afin de mettre à jour le parc de bus, ainsi que des agences et des établissements de formation — il y avait un risque que de souffrir d’un segment d’enfants organisé par le tourisme, et de nombreux autobus scolaires ont été plus de dix ans.

Disparaît anonymat lors de l’utilisation de chats

La loi spéciale adoptée par le Parlement à la mi-2017, il interdit мессенджерам de travailler avec неидентифицированными utilisateurs. En cas de non-respect des exigences de la loi de messager peut être bloqué. L’identification sera réalisée à l’aide de numéros d’abonnés sur la base d’un traité entre le messager et l’opérateur.

De facto, la plupart des chats utilisent déjà le numéro d’abonné, lors de l’identification de l’appelant, et il n’est pas besoin d’aucune action supplémentaire lors de l’entrée en vigueur de la loi.

Simultanément entrera en vigueur une loi qui interdit l’utilisation de la technologie d’accès à des sites bloqués, et sera également introduit la responsabilité pénale pour l’accès illégal à des systèmes de contrôle nucléaire et l’industrie chimique, de l’énergie, de l’OCM et d’autres de l’importance stratégique des industries.

Les médecins peuvent nous guérir à distance

Entrera en vigueur une loi prévoyant la fourniture de soins médicaux à distance par le biais de консилиумов des médecins entre eux et de la consultation du patient par le médecin, y compris la surveillance à distance de l’état de santé du patient.

Dans le même temps, le document indique que la consultation à distance du patient de son médecin traitant n’est possible que si la réception primaire et l’examen physique du patient le médecin a déjà procédé à un étudiant à temps plein.

En outre, il est prévu que, à travers le portail des services publics et le personnel du cabinet, le patient sera en mesure de recevoir personnellement l’information médicale pour en faire des extraits de l’histoire de la maladie, indépendamment de suivre l’état de santé de tests et bien plus encore. Mise en œuvre de la loi nécessitera une connexion de tous les établissements de santé à l’internet et aux Unifié de système d’information.

S’élargira la liste des médicaments essentiels

Approuvé par le gouvernement de la liste vitaux et essentiels de médicaments (ЖНВЛП) rempli de 60 médicaments et huit, les formes pharmaceutiques déjà disponibles dans ЖНВЛП. Pour les bénéficiaires des citoyens dans la liste avancé apportée 25 médicaments et les deux nouveaux médicaments. La liste des médicaments coûteux pour les patients atteints de maladies rares s’enrichit de trois médicaments.

