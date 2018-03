Cent jours avant la coupe du monde 2018: à saint-Pétersbourg lancé le compte à rebours à Sotchi le match a dauphins

Publicité

Les spectateurs à Sotchi pendant le match de football entre deux équipes de dauphins

© Arthur Lebedev/TASS

Célébration à Sotchi

© Arthur Lebedev/TASS

Un résident d’Ekaterinbourg lors de la fête consacrée à 100 jours avant le début du championnat du monde de football

© Élisabeth Petrova/TASS

Les Habitants D’Iekaterinbourg

© Élisabeth Petrova/TASS

© Élisabeth Petrova/TASS

Lors de l’inauguration de la Petite Konushennaya rue de Saint-Pétersbourg heures du compte à rebours avant le début de la coupe du monde 2018

© Alexander Демьянчук/TASS

© Alexander Демьянчук/TASS

© Alexander Демьянчук/TASS

Le tableau de bord avec les informations qu’avant le début de la coupe du monde de football reste 100 jours, au stade de Kazan Arena

© Egor Алеев/TASS

Célébration à Sotchi

© Arthur Lebedev/TASS

TASS, le 6 mars. Le compte à rebours des 100 derniers jours avant le début de la coupe du monde de football 2018 dan à Saint-Pétersbourg. En présence de dizaines de ptrsbourgiens, qui se sont réunis, malgré le froid, ont été lancés montres, отсчитывающие une heure avant le début du championnat du monde, installé à l’intersection de Konushennaya de la rue et de la perspective Nevski, au cœur de la capitale du Nord.

« Nous sommes dans le centre historique et dans la minute – 100 jours avant la finale de la coupe du monde en Russie. Bien sûr, nous avons attendu longtemps, presque toute sa vie, pour qu’un tel événement a eu lieu dans notre pays… tout le monde qui sera ici, sur la perspective Nevski, à la recherche d’eux (montre avec un compte à rebours – env. TASS) doit présenter, quelles belles seront les matches de football, les duels, les fans du monde entier [viendront à saint-Pétersbourg] », a dit à la cérémonie de lancement des heures de football commentateur, ambassadeur à Saint-Pétersbourg, la ville hôte de la coupe du monde 2018 Gennady des Aigles.

Les dauphins jouent au football

L’un des plus brillants d’actions est passé mardi à Sotchi, où, dans le delphinarium du parc « Riviera », a eu lieu un match entre les équipes de dauphins. Comme transmet corr. TASS, les téléspectateurs dans les costumes de аквагримом sur le visage dépeint les fans de différents pays. Comme sur ce match, le public réchauffé черлидеры, et ceux qui ont eu la chance d’attraper une passe de dauphins, ont reçu des cadeaux. « Aujourd’hui, dans le delphinarium est sold-out, et il semble que le football animaux marins aiment pas moins de fervents supporters », – a dit le TASS spécialiste en chef du département de l’administration de la ville de Sotchi Karina Милетская.

Également sur la place du Sud-taupe à Sotchi, le port maritime est passé d’un concert. Les artistes dans la danse essayé de dire au public de l’histoire du football mondial. Théâtral composition chorégraphique de jeunes artistes avec de grandes stars du football, des ballons personnifiait les moments de football de batailles d’antan. Sur la scène ont фристайлеры, acrobates et черлидеры. Des artistes sur échasses en bleu et blanc le football forme aussi participé à la vue.

À différents points de la ville 100 jours avant le tournoi célébré environ 4 mille spectateurs, le TASS a rapporté mardi l’adjoint du chef de la ville de Sotchi Sergey Yurchenko.

Автоквест de Саранску

Dans la capitale de la Mordovie 100 jours avant le début du tournoi noté автоквестом sur les lieux qui seront utilisées lors de la coupe du monde de football. La compétition a réuni 40 participants du nombre de bénévoles, les sponsors et les partenaires de la coupe du monde.

« Les participants ont reçu une énigme avec l’indication de l’endroit où vous souhaitez arriver là, ils ont été donnés la tâche que vous souhaitez exécuter. Tous les points de la quête d’une façon ou d’une autre étaient liées à la coupe du monde: c’est l’aéroport, le centre de préparation olympique et les autres », dit TASS spécialiste de la direction de la ville d’hôte Saransk de la préparation de la coupe du monde André Aleksandrov. Gagnants de la quête ont été décernés à des cadeaux avec des symboles de la coupe du monde.

Le football et dans la neige et dans le vent

Tournoi de football, rapportées à 100 jours avant la coupe du monde 2018, passé à Rostov-sur-le-Don et Samara. Dans la ville de la volga un tournoi de football a reçu le nom de « Samara Vit le Football, il a joué neuf équipes des quartiers de la ville. Les jeux ont eu lieu, malgré le vent et la neige. « Les conditions météorologiques d’aujourd’hui, bien sûr, défavorable pour le football, mais les vrais hommes jouent non seulement dans le hockey, mais aussi dans le football, donc pour les gars, aujourd’hui, la météo n’est pas un problème », a souligné l’ambassadeur de Samara, ville hôte de la coupe du monde 2018, le champion olympique Тагир Хайбулаев, florent avant le match de la masse à l’entraînement.

À Rostov dans le football est joué élèves nés en 2010 – c’est alors que la Russie a le droit de principal du tournoi de football de la planète. « Nous avons aujourd’hui dans le cadre des 100 jours avant le début de la coupe du monde de football de célébrer cette fête, et ont à cet événement le match pour la troisième place et la finale de championnat de la ville de Rostov-sur-le-Don pour le football chez les enfants de 2010 l’année de naissance », – a déclaré le chef de l’administration de la culture physique et des sports de la ville de Rostov-sur-le-Don Denis Браславский. Pour jouer dans le tournoi les équipes ont joué dans les matches de qualification pendant trois mois.

Également à Rostov, c’est la grande fête sportive, qui bénéfice de champion d’Europe en équipe du Danemark et vainqueur de la Ligue des champions league avec le Manchester United fc, Peter Schmeichel et l’ambassadeur de la coupe du monde de football de 2018, présentateur et le modèle de Victoria Лопырева – avec eux, est prévue une séance photo.

Football leçons

Dans plusieurs villes, les organisateurs mardi passé des leçons de football pour les élèves. À nijni novgorod, lycée technique numéro 38 effectué mardi les ambassadeurs de la ville hôte de la coupe du monde de Nijni-Novgorod, championne olympique de gymnastique artistique Daria Шкурихина et présentateur et commentateur de la Première chaîne de Paul Занозин. « Je me souviens, quand seulement commençaient football leçons ans et demi, beaucoup ne savaient même pas ce que sera le championnat du monde, les enfants de 13-14 ans de moi la première fois alors appris que nous aurons de la coupe du monde, parce qu’ils ne s’intéressaient. Maintenant à un tout autre niveau d’intérêt, ils sont inclus, je vois qu’ils aiment ça, alors maintenant, il est important de cet intérêt de maintenir, d’engager de nouvelles personnes », – a déclaré le TASS Занозин.

Au cours de football de la leçon, les élèves ont parlé de l’importance de la tenue de la coupe du monde, sur l’histoire du football, des joueurs et les équipes qui viennent jouer à Nijni-Novgorod. Dans la ville aura quatre matches de la phase de groupes: le 18 juin, la Suède jouera avec южнокорейцами, le 21 juin, les argentins se réunira avec les croates, le 24 juin, les anglais – avec панамцами et 27 juin uefa, la Suisse jouera avec l’équipe du Costa Rica. La ville prendra un match de 1/8 de finale et les quarts de finale.

La fête des bénévoles

Kazan a lancé un ensemble urbain de bénévoles, le service de presse de l’ELN « Direction des sports et de projets sociaux ». 100 bénévoles ont été invités à un stade de Kazan Arena », pour célébrer les 100 jours de la coupe du monde.

Volgograd plus d’une centaine de bénévoles ont participé à la danse флэшмобе sur la terrasse inférieure Centrale, quai de la Volga. Également au cours de l’événement a été présenté une chanson de volgograd bénévoles. Après cela a eu lieu le massif de la course tout le monde à 2018 mètres.

À Ekaterinbourg, les militants du centre municipal de santé de prévention et суперболельщица Maria Panini a organisé pour tous ceux qui souhaitent en masse de la charge. Et à l’université fédérale de l’Oural (УрФУ) les bénévoles ont découvert фотозону avec la mascotte du tournoi, consacrée à la ville organisatrice de la coupe du monde et le porte-bonheur au loup Забиваке.

Près de 500 bénévoles, élèves du secondaire, les participants à des clubs sportifs et vétérans des sports ont souligné mardi les 100 jours de la coupe du monde 2018 à la grande fête de Yessentuki. La fête s’est déroulé sur la place du Théâtre de la ville-station, il y a eu lieu la procession avec le drapeau tricolore et la danse des flash mobs, des concours sportifs et des quiz. Sport vétérans ont demandé à l’assemblée, les bénévoles проскандировали de la scène symbolique de compte à rebours avant le début du tournoi.

Quiz pour les connaisseurs du football

Se termine de la célébration des 100 jours avant la coupe du monde 2018 à Kaliningrad. Là-bas, avec les interventions des artistes et les freestylers de football, montrant des trucs avec le ballon, un concours pour les connaisseurs de l’histoire du football, championnats du monde et du club local « la mer Baltique ».

Les prix seront cinq invitations pour deux personnes au premier test match sur le terrain du stade de la coupe du monde de football à Kaliningrad qui aura lieu le 11 avril, entre les clubs de la « mer Baltique » (Kaliningrad), et « Крылся Conseils » (Samara). Les connaisseurs de l’histoire des championnats du monde de football, remportera les affiches de la coupe du monde de différentes années », a déclaré le représentant de l’ELN « la Direction Kaliningrad 2018 », agissant en tant qu’organisateur d’événements.