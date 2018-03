Cent jours avant le début de la coupe du monde fêtera la course à 2018 mètres et дельфиньим foot

© Michael Солунин/TASS

SAINT-PÉTERSBOURG, le 6 mars. /TASS/. La préparation à la coupe du monde 2018 est sorti dans la dernière ligne droite avant le début du tournoi, reste 100 jours. Villes hôtes de la coupe du monde 2018 fêtera cette отсечку d’actions et de représentations.

Dans un Grand film delphinarium du parc de la « Riviera », se tiendra le match de football entre deux équipes de dauphins. « D’après les organisateurs, les spectateurs d’un match de dauphins représentent une variété de football du pays: organiser le concours dans речевках et mettront des attributs des équipes favorites », – dit dans le TASS le service de presse de la mairie de Sotchi.

Dans le Nord de la capitale de la Russie mardi aura lieu le flashmob « de Saint-Pétersbourg accueille ». Les élèves des écoles et lycées du district Central de la ville est déployé sur la place du Palais de 18 mètres drapeau de la Russie. « Il deviendra un symbole de l’hospitalité du Nord de la capitale européenne de fans », a rapporté le service de presse de la région.

Aussi la fête aura lieu dans le Palais municipal de la créativité des jeunes dans Аничковом palais. Y aura lieu flashmob du mouvement Russe des élèves. Une partie des actions sera la présentation des drapeaux des pays de nations participantes à la coupe du monde 2018 à saint – Pétersbourg- le Maroc, l’Iran, l’Égypte, le Costa Rica, l’Argentine, le Nigeria.

Le même jour, à saint-Pétersbourg, ils lanceront un compte à rebours avant le début de la coupe du monde sur des heures, installés sur la Petite Konushennaya rue près de la perspective nevski.

La réalité virtuelle à Moscou

À Moscou célébration des 100 jours avant le début du tournoi aura lieu à l’extérieur de la patinoire de l’ENEA. À participer à l’événement sont invités six mille volontaires urbains de la capitale, qui sont qualifiés et ont commencé les préparatifs de la первенству. Les invités de l’événement seront les ambassadeurs de la coupe du monde de la présentatrice de télévision de France et triple championne olympique de natation synchronisée Maria Kiselev. Le début de la célébration des 100 jours de la coupe du monde 2018 donnera organisé par les bénévoles de l’flashmob, dédié au rapprochement principal du tournoi de football de la planète.

La patinoire de l’ENEA de la capitale bénévoles attend de sport et de loisirs programme: un concert, un concours sur la glace et tirages de prix. Les participants pourront également visiter le VR-cinéma de la chaîne de télévision d’information internationale. Avec l’aide des lunettes de réalité virtuelle, les spectateurs pourront voir une série de panoramiques vidéos sur les stades de la coupe du monde 2018, ainsi que des panoramiques films réalisés à bord de l’ISS et de l’espace, de la vidéo à partir de la cabine des avions, des vidéos sur la nature de la Russie et de sports extrêmes.

Historique des affiches et des billets de tombola

La région de kaliningrad centre commercial et de loisirs d’Europe mardi s’ouvre une exposition 21 de l’affiche des championnats du monde de 1930 jusqu’à la première en Russie du championnat du monde de 2018. Seront également organisés des représentations de football les freestylers et les concours. Parmi les prix – officiel du jeu de balle et des billets pour le premier test match au stade en construction dans le quartier de la coupe du monde 2018.

« L’un des prix qui seront en mesure d’obtenir les participants à l’événement, seront quelques billets pour le premier test match dans le nouveau stade », – dit TASS ANO « la Direction Kaliningrad 2018 » au service de l’organisateur de l’événement.

Évocateurs des actions auront lieu le mardi dans d’autres villes du sud-organisateurs du tournoi. Volgograd sur la terrasse supérieure, quai de la Volga se réuniront les coureurs amateurs et les fans de mode de vie sain. En l’honneur de la fête ils пробегут distance en 2018 mètres. Ils recevront un mémorable souvenir de la coupe du monde 2018.

À Rostov-sur-le-Don scolaire aura lieu un tournoi de football. La participation prendront les gars qui sont nés en 2010 – c’est alors, la Russie a le droit d’organiser la coupe du monde 2018. Aussi pour les élèves organisent une master-classe de footballeurs professionnels. En ce jour, la ville se rendra l’ambassadeur de la coupe du monde de la présentatrice de télévision et le modèle de Victoria Лопырева.

Football leçons et de masse et de charge

À Nijni-Novgorod mardi au lycée n ° 38, tiendra une leçon de football. Son passeront le vice-directeur sportif du club de football « Olympien » Anton Хазов, championne olympique de gymnastique artistique Daria Шкурихина, ainsi que le présentateur et commentateur de la Première chaîne de Paul Занозин.

À Ekaterinbourg et de Samara à 100 jours avant le début de la coupe du monde seront confinés de masse et de charge de football et de fête. À Kazan mardi débutera le processus de recrutement des volontaires urbains de la coupe du monde 2018.

Le championnat du monde de football aura lieu du 14 juin au 15 juillet 2018 dans 11 villes russes.