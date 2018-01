Centres commerciaux: Légère progression du nombre de visiteurs en 2017

Les 16 plus importants centres commerciaux de Belgique et du Luxembourg ont attiré, en 2017, 89.632.154 visiteurs, soit une hausse de 0,98% par rapport à 2016, indique mardi le BLSC (Belgian Luxembourg Council of Retail and Shopping Centers).

Au 4e trimestre, la hausse s’était élevée à 2,26%, à 24.771.825 visiteurs, précise le BLSC qui regroupe les plus importants propriétaires, investisseurs et managers des centres commerciaux et retail parks en Belgique et au Grand-Duché du Luxembourg.

« La hausse enregistrée en 2017, après le recul de 2016, est une bonne nouvelle. Cela prouve que les gens aiment encore fréquenter les centres commerciaux où ils vivent une autre expérience que devant leur écran d’ordinateur », a souligné Luc Plasman, le general manager de BLSC.

Selon ce dernier, il est toutefois difficile de dégager une tendance claire pour l’année écoulée, certains centres ayant vu leur nombre de visiteurs augmenter tandis que d’autres ont vécu une situation inverse. « C’est très variable », a résumé Luc Plasman en tablant néanmoins sur une nouvelle progression en 2018.

« Il n’y a pas de raison que cette tendance ne perdure pas. D’autant qu’un certain nombre de propriétaires continuent à investir, ce qui aura un impact positif pour les centres commerciaux », a-t-il conclu.