Certaines zones a priori paisibles deviennent de véritables pièges pour les baigneurs

C’est le cas en un point précis sur l’Ourthe, à Tilff, à hauteur du barrage. Un vétérinaire s’y est noyé dimanche soir en voulant sauver son chien tombé dans l’eau. A cet endroit, ce scénario dramatique se répète d’années en années : quatre personnes s’y sont noyées ces quatre dernières années.

Si cet endroit est particulièrement dangereux, c’est pour plusieurs raisons : il y a un étranglement en amont du barrage, qui crée un courant relativement important. Le barrage en lui-même est par nature un lieu propice aux accidents.

Enfin, des gros blocs ont été immergés pour casser la force du courant et éviter l’érosion des berges. Des blocs qui constituent un réel danger lorsqu’on tombe à l’eau.

Quels sont les réflexes qui peuvent vous sauver la vie ?

« Si vous tombez dans de l’eau à courant, laissez-vous porter, explique Frederic Lemire, coordinateur des plongeurs-sauveteurs. Tentez de rester en surface le plus longtemps possible. Ne luttez pas contre l’élément mais utilisez-le. Tentez, par la nage, non pas contre le courant mais avec celui-ci, de rejoindre l’une des deux rives. Comme le ferait un chien, qui nage toujours mieux qu’un homme.

Et puis, il faut tout de même le rappeler, se baigner dans l’Ourthe, c’est strictement interdit. Comme dans le reste des rivières wallonnes.

La commune d’Esneux-Tilff pense installer un nouveau panneau à cet endroit pour rappeler qu’il est particulièrement dangereux et que des personnes s’y sont déjà noyées.