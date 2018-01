Certains troubles du cessez-le-feu enregistrées dans la banlieue de Damas par nuit

MOSCOU, le 2 janvier. /TASS/. Les représentants de la Russie, de l’Iran et de la Turquie pour les jours passs enregistré des troubles dans l’est, dans la banlieue de Damas, en Syrie. Les internautes ont dans le Centre de la réconciliation des parties en conflit (ЦПВС).

« Lors de la surveillance au cours de la journée russo-irano-turque partage le point focal de l’est Se sont fixés des violations spécifiques. Dans l’ensemble, la situation dans les zones деэскалации reste stable », – dit dans le message.

Il est également signalé qu’au cours de ces trois jours au régime de la cessation des hostilités, ont rejoint les localités Риджм-Hussein, dans la province d’Alep et de Sive dans la province de Homs.

Les officiers de ЦПВС livré plus de sept tonnes de nourriture aux habitants de la ville d’Alep et les établissements humains Сальхиях et Бусайр. Un certain nombre d’établissements de la province de Deir ezzor fourni de l’eau potable, indiqué dans le Centre.

Un jour dans leurs maisons sont de retour 164 de l’homme, d’entre eux dans la province de Homs – 11 et Deir ez-Zor – 153, a déclaré dans un message.