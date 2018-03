Certificats à 5 euros: le médecin laekenois comparaît ce jeudi devant le tribunal correctionnel

C’est bien connu dans les milieux étudiants où les noms circulent. Certains médecins, même s’ils sont extrêmement peu nombreux, acceptent de délivrer des certificats médicaux bidons. Il y a six ans, nous évoquions le cas d’un médecin généraliste de Laeken, en Région bruxelloise, qui délivrait des certificats injustifiés pour la somme de cinq euros. Cela, tout à fait frauduleusement, au cours d’un simulacre de consultation. Six ans après, le fameux médecin comparaît ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles.

Son nom était bien connu de certaines directions d’écoles qui voyaient étrangement s’accumuler dans les secrétariats nombre de ses certificats produits par des élèves. Directions qui avaient d’ailleurs porté plainte auprès de l’Ordre des médecins. Mais ce sont les reportages radio et télé de la RTBF réalisés en micro et caméra cachés qui ont amené aux poursuites et aujourd’hui à ce procès devant le tribunal correctionnel. Dans ces reportages, on voit le médecin délivrer un certificat et même dans un cas une attestation de soins, à la demande expresse des journalistes et sans aucun examen clinique. D’où les préventions retenues contre lui : faux et usage de faux et escroquerie en droit pénal social.

Suspension d’un mois

Parallèlement à la procédure judiciaire, l’Ordre des médecins a mené une procédure disciplinaire à son encontre. Avec à la clé une suspension d’un mois. L’Ordre lui reproche notamment d’avoir pratiqué la médecine comme un commerce et dans des conditions d’hygiène déplorables. Aujourd’hui, devant le tribunal correctionnel, il risque jusqu’à 3 ans de prison.