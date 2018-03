César 2018: Anne Hidalgo huée pendant le discours de Manu Payet

La maire de Paris Anne Hidalgo et le député Bruno Julliard arrivent à la 43ème cérémonie des César à Paris, le 2 mars 2018 –

La maire de Paris Anne Hidalgo était présente vendredi soir à la salle Pleyel à Paris, dans le cadre de la 43ème cérémonie des César. Mais sa présence n’a visiblement pas satisfait tous les invités.

Françoise Nyssen, Anne Hidalgo, Valérie Pécresse ou encore Marlène Schiappa. Outre les nombreux acteurs, réalisateurs et producteurs, la salle Pleyel à Paris comptait ce vendredi soir, à l’occasion de la 43ème cérémonie des César, plusieurs personnalités politiques qui ont reçu des accueils très variés. Si la ministre de la Culture et la secrétaire d’Etat chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes ont été largement applaudies par l’assistance, la maire de Paris et la présidente de la région Île-de-France ont quant à elles essuyé quelques sifflets.

Lors du discours de Manu Payet, choisi pour animer la soirée aux côtés de Vanessa Paradis, Anne Hidalgo a en effet été huée par une partie du public. « Ça fait du bien de se faire applaudir parfois », a ironisé l’humoriste. Plus tard dans la soirée, Manu Payet a de nouveau gentiment taclé la maire de Paris, en conseillant à ceux qui, dans l’assistance, avaient « les jambes lourdes ou des fourmis dans les pieds d’aller voir Madame Hidalgo pour tout ce qui est problème de circulation ». Une référence à la piétonnisation des voies sur berges mise en oeuvre par l’élue, et aux nombreuses critiques formulées à son égard par les automobilistes franciliens.

