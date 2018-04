Чалов: Arsenal fc dans le Championnat d’Europe a eu une incidence sur le résultat du jeu de la « Dynamo »

Les joueurs du CSKA Alexandre Golovine et Fiodor Чалов (à droite)

MOSCOU, le 9 avril. /TASS/. Un match de l’europa League de londres « Arsenal » a eu des répercussions sur l’issue de la réunion du 25-ème tour Fédération de football de la premier league (premier league) entre le CSKA moscou et le Dynamo. Une telle opinion des journalistes a exprimé l’attaquant du monde Fiodor Чалов.

Lundi, le CSKA en visite cédé à la « Dynamo » avec un score de 1:2. Le 5 avril, le CSKA a perdu « l’Arsenal » dans le premier match des quarts de finale de l’uefa europa League 1:4.

« Bien sûr, a été la rotation avant le match d’aujourd’hui. Pense que cela a influencé. Maintenant faut gagner dans les matches restants », a déclaré Чалов.

« L’entraîneur donnait l’installation de jouer sur la pointe de l’ [Понтусом] Вернблумом et de réaliser votre moment. Encore quelques instants oubliés, mais je pense que nous aurons le temps de gagner. « Dynamo » juste a attrapé sur deux contre-attaques. A marqué un but aujourd’hui, mais n’avait pas accordé d’importance à ce, parce que maintenant la chose la plus importante pour nous gagné dans et hors de la Ligue des champions », a – t-il ajouté.

Après 25 matchs, le CSKA a marqué 44 points et occupe la troisième place dans le classement du championnat de Russie. Dans le prochain match de l’équipe de la capitale le 15 avril jouera les loin de « Уфой ».

