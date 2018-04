Fiodor Чалов (à droite)

© Michael Tereshchenko/TASS

MOSCOU, 13 avril. /TASS/. Les footballeurs du CSKA moscou, ont cru qu’ils pouvaient passer à Arsenal à l’issue четвертьфинального de l’opposition de la Ligue de l’Europe. Cela dit l’attaquant du club de l’armée de Fiodor Чалов.

Le CSKA n’a pas pu se frayer un chemin dans la demi-finale de l’europa League, après avoir joué avec l’Arsenal d’un match nul (2:2) au retour des 1/4 de finale du tournoi. Чалов a marqué le premier but de l’armée de club. Le premier match de Londres est terminée par la victoire d’Arsenal avec un score de 4:1.

Voir aussi







Le CSKA a joué un match nul contre Arsenal a été éliminé de la Ligue de football de l’Europe



« Avec le score 2:0 nous avons eu et pourraient marquer un troisième but, le jeu serait plus intéressant, dit Чалов. – Heureux d’avoir marqué, mais pourrait marquer encore. Lorsqu’ils sont transportés dans un compte de deux buts envie de croire au miracle, nous pouvons passer à la suite. Essayé, ont donné de la force pour gagner, mais tombent sur la contre-attaque ».

L’italienne « Roms », laissant la place à la première réunion de 1/4 de finale de la Ligue des champions de l’espagnol « Barcelone » avec un score de 1:4, a réussi à vaincre (3:0) au retour, et atteint la demi-finale du tournoi. Italien, la Juventus a perdu la première четвертьфинальную la rencontre de la Ligue des champions de l’espagnol real madrid cf (0:3), et dans la deuxième étape a mené 3 à 0, ce qui permettait de traduire le jeu dans le temps additionnel, mais déjà en ajoutée à la deuxième тайму temps à leur la porte a été le penalty qui a mis en place de Cristiano Ronaldo, afin de sortir de son club en demi-finale.

« Regardé avec l’équipe de football des deux jours de suite, donc pensé que nous pouvons faire quelque chose de semblable. Quand nous avons manqué la première balle, a voulu marquer, mais on n’avait plus de force, a commencé des erreurs. En fait le dernier but de « l’Arsenal » rien n’est décidé, mais nous avons envie de gagner », a conclu l’attaquant du CSKA.