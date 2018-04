Chamans: la Russie en cas de états-UNIS de frapper la Syrie prendra toutes les mesures de rétorsion

Le chef du comité de la Douma d’etat de la défense Vladimir Shamanov

© Sergey Patins/TASS

MOSCOU, 10 avril. /TASS/. La russie dans l’éventualité d’une frappe AMÉRICAINE sur la Syrie et prendra toutes les politico-diplomatiques et, si nécessaire, les militaires de la riposte. Sur ce, a déclaré mardi le chef du comité de la Douma d’etat de la défense Vladimir Shamanov, s’exprimant lors de la séance plénière de la chambre de commerce de la faction « Russie Unie ».

« La politique des doubles standards atteint jusqu’à la poignée. Et ici, le parti « Russie Unie » de manière responsable déclare que sont prises toutes les politico-diplomatiques et, si nécessaire, mesures militaires. Sans réponse, il ne restera aucune illégale », a – t-il.

Les chamans s’est indigné de ce que le président AMÉRICAIN Donald Trump déclare que « il pense, et 36 heures qu’ils peuvent porter le coup ». « Ne laissez pas l’espoir, avec ses figures et groupes armés, avec leurs фейками. Nous sommes un pays souverain, nous avons des alliés et des garants de ces événements qui se produisent en Syrie. Nous ne permettrons pas aux américains de riveter les clous sur quelqu’un d’autre l’enclume », a ajouté le chef de la commission.

Les chamans a souligné qu’il est nécessaire de répondre pesé et responsable ». « Vous voyez, à l’initiative de neuf membres Совбеза [ONU] a entendu à propos de l’imaginaire prochaine attaque chimique en Syrie. Aujourd’hui déjà authentiquement confirmée par les militaires chimistes, en présence de représentants de l’administration syrienne, qu’aucune trace dans l’institution scolaire, où ont été filmées ces faux, n’est pas confirmée, n’est pas trouvé de personnes touchées Est le plus pur de l’eau de la provocation! » – a déclaré le député.

En outre, les Chamans souligné l’augmentation du nombre de pays impliqués dans le conflit en Syrie, après les attaques militaires de l’aérodrome T-4 dans la province de Homs. « Tout à fait dommageable aux règles internationales de la paire d’avions d’Israël entre dans l’espace aérien Libanais, d’un coup de voisin, un pays souverain, directement sur l’aérodrome de syriens de l’armée. Par conséquent, augmente le nombre de pays parties au conflit », – dit-il. Les chamans a souligné qu’Israël n’est pas alerté sur la Russie « , ni sur la ligne d’état-major de la fédération de RUSSIE, ni par le Ministère des affaires étrangères ».

Les événements en Syrie

Avec l’affirmation que le 7 avril dans la ville de Douma, dans l’est, a été appliquée химоружие, a fait un certain nombre d’organisations non gouvernementales, y compris les syriens de « casques ». Dans un communiqué publié le 8 avril sur le site de cette organisation, a affirmé que lors du bombardement de la ville ont été utilisées, en particulier, des bombes au chlore, ont tué des dizaines de personnes, à l’hôpital avec des symptômes de colis livrés par les habitants. Les états-UNIS ont appuyé cette conclusion sur l’application d’agents de guerre chimique à la Douma.

Que sait-on des авиаударе par syrienne à la base du T-4



Au ministère des affaires étrangères de la Russie ce message a appelé d’information вбросом. Le ministre de la dfense de la Russie de son côté, a déclaré que les « casques » connus pour leurs фейковыми nouvelles. Auparavant russes dans les offices ont averti à plusieurs reprises sur les candidats dans les différentes régions de la Syrie les provocations et инсценировках d’application des armes chimiques les plus dangereuses par des forces gouvernementales.

Massés roquettes ont frappé le 9 avril militaires de l’aérodrome de T-4 dans la province syrienne de Homs. Comme l’a rapporté l’agence SANA, citant une source militaire, à la suite de l’attaque il ya des morts et des blessés militaires. La syrie a confié la responsabilité d’Israël pour le tir de missile militaire de l’aérodrome. Selon une source de SANA dans le commandement de SUN de la Syrie, des avions de chasse F-15 armée de l’air Israélienne a tiré au but de quelques roquettes à partir de l’espace aérien du Liban.

Comme l’a déclaré lundi le ministère de la Défense de la fédération de RUSSIE, de syriaque aérodrome T-4 a été libéré huit missiles. Lors de cette défense aérienne SUN de la Syrie ont réussi à détruire cinq d’entre eux. Parmi les conseillers russes à la Syrie la syrie.