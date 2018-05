Championne de la coupe du monde de football est arrivé à Kazan

Championne de la coupe du monde de football

© Donat Sorokin/TASS

KAZAN, le 17 mai. /TASS/. Championne de la coupe du monde de football dans le cadre d’une tournée en Russie est arrivé à Kazan, le jeudi a eu lieu sa présentation aux habitants et visiteurs de la ville, le correspondant transmet TASS.

« Le championnat du monde de football en Russie est la suite tant attendue d’un événement historique pour notre pays. Aujourd’hui, la Coupe de la coupe du monde, qui s’est rendu dans 50 pays, pour la première fois dans la capitale du Tatarstan. Pendant trois jours, les habitants et les hôtes de la république pourront voir d’accueil de la relique du monde de football. Kazan est prête à l’organisation des jeux de la coupe du monde, des milliers de fans, les amateurs de sports avec impatience la fête du football », a déclaré le premier ministre du Tatarstan Alexis Песошин lors de la cérémonie de présentation de la coupe de Kazan ».

Le projet spcial

La tournée de la coupe du monde en Russie

Le trophée du football mondial se rendra de 24 villes en quatre mois

« Dans cette coupe incarne l’émotion et la joie de tous les fans de football partout dans le monde, indépendamment de leur nationalité, de leur culture et de leur sexe. Nous sommes la FIFA est très fortement espérons que la tour de la Coupe de la coupe du monde sera une source d’inspiration pour les jeunes joueurs de football, pour que jamais le moment est venu, et vous fier soulevé ce chef de football trophée au-dessus de la tête », a ajouté le représentant officiel de la FIFA est Félicité George.

La compagnie Coca-Cola se passait un concours sur le rôle de la pointures de buts lors du match d’ouverture et a présenté un gagnant – équipe « Cadets » (Агрыз, Tatarstan). Pour la première fois dans l’histoire de la coupe de déposer des boules seront des filles.

Coupe le 17 mai apportera un match de football, qui se tiendra dans le cadre de la confrence de toute la russie inclusif de la campagne. Les matchs sont organisés avec le but d’attirer l’attention sur le problème de l’isolement social des personnes avec des besoins spéciaux en Russie et les aider à révéler leur potentiel. Les deux équipes seront les athlètes des jeux Olympiques spéciaux, de football locaux des célébrités, des représentants du gouvernement de la République du Tatarstan et de l’administration de Kazan et de représentants de Coca-Cola en Russie. Le lendemain, la coupe se rendra familiale de bienfaisance, l’hôtel « la Maison de Ronald Mcdonald », où va créer une ambiance de fête pour les enfants handicapés et leurs parents.

Tout le monde pourra voir la coupe d’or pur de la masse 6,142 kg 18 et 19 mai, sur la Place du Millénaire de murs du Kremlin de Kazan à partir de 10:00 à 20:00.

Sur la tournée de la coupe

Tour de la Coupe de la coupe du monde a débuté le 9 septembre 2017, à Moscou. Jusqu’en décembre itinéraire de la tournée a eu lieu sur le territoire de la Russie, après quoi la coupe est allé à un voyage dans 50 pays sur les six continents. En mai, le trophée est revenu en Russie.

Pour la première fois de la tournée de la Coupe du monde a eu lieu avant la coupe du monde 2006 en Allemagne.